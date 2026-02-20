isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA İSTİKBAL MOBİLYA’DAN RAMAZAN BEREKETİ: MERKEZ VE AVM MAĞAZALARINDA BÜYÜK İNDİRİM!

Isparta’da mobilyanın güvenilir adresi Isparta İstikbal Mobilya, on bir ayın sultanı Ramazan’a özel dev bir kampanya başlattı. Hem Çünür’deki Merkez Mağaza hem de Meydan AVM Şubesi’nde geçerli olan indirimler, yemek odasından yatak odasına kadar birçok üründe vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor.

ISPARTA – Evlerde Ramazan telaşı ve bayram hazırlığı başlarken, Isparta İstikbal Mobilya (İtimat Mobilya) vatandaşın bütçesini rahatlatacak özel fiyatlarını duyurdu. Kalite ve şıklığı Ispartalılarla buluşturan firma, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak kampanyasıyla evleri yeniliyor.

İftar Sofraları Şenlensin, Evler Güzelleşsin
Kampanya kapsamında; kalabalık iftar sofralarının kurulacağı şık yemek odası takımları, sahur bereketinin yaşanacağı ergonomik mutfak masası takımları, salonların havasını değiştirecek TV üniteleri ve konforlu bir uyku sunan yatak odası takımlarında kaçırılmayacak fiyat avantajları sunuluyor.

"İster Merkez Mağaza, İster AVM Şubesi"
Vatandaşların kampanyadan kolaylıkla yararlanabilmesi için indirimler her iki noktada da geçerli kılındı. İster Çünür’de bulunan geniş teşhir alanına sahip Merkez Mağaza, ister alışverişin merkezi Meydan AVM Şubesi ziyaret edilerek aynı indirimli fiyatlardan alışveriş yapılabilecek.

Bayram öncesi evini yenilemek, eksiklerini tamamlamak veya yeni ev kurmak isteyenler için Isparta İstikbal Mobilya, geniş ürün yelpazesi ve güler yüzlü hizmetiyle misafirlerini bekliyor.

Kampanya Noktaları ve İletişim Bilgileri:
Ramazan’a özel bu fırsatları kaçırmamak için iletişim bilgileri şöyle:

 MERKEZ MAĞAZA (Çünür):
Adres: Çünür Mahallesi, 208. Cadde, No: 6 (Okul Caddesi) / ISPARTA
Tarif: Zabıta Müdürlüğü İlerisi

 ŞUBE (Meydan AVM):
Adres: Meydan AVM İçi / ISPARTA

 Bilgi ve Sipariş:
Cep: 0 (533) 394 32 80
İş: 0 (246) 227 86 30
 
shine tv unitesi009

shine yemek odasi001 1

shine yatak odasi008

shine yatak odasi006

https istikbal mncdn com mnresize 1280 720 img image tr 58nvda0200001 2
