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ISPARTA CHP'DE DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI-HALICI GÖREVİ DEVRALDI

ISPARTA CHP'DE DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI-HALICI GÖREVİ DEVRALDI
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Isparta CHP’de geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen kongrede 109 oyla İl Başkanlığına seçilen ve dün Seçim Kurulundan mazbatasını alan CHP’nin çiçeği burnunda İl Başkanı Yalım Halıcı, bugün de törenle görevi Ahmet Kükçü’den devraldı.
 
Seçim sürecini İl Kongresiyle tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Isparta  İl Kongresi 16 Şubat Pazar günü Süleyman Demirel Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Yalım Halıcı, İzzet Beydoğan ve Zafer Sağlam’ın yarıştığı kongrede ipi 109 oy alan Yalım Halıcı göğüsledi.

DEVİR – TESLİM TÖRENİYLE
GÖREVİ DEVRALDI
Bu doğrultuda, bugün saat 12.00’de İl Başkanlığı Toplantı Salonunda devir – teslim töreni yapıldı. Törene, yaklaşık 100 dolayında partili katıldı.

KÜRKÇÜ; “YENİ YÖNETİME
DESTEĞİMİZ SÜRECEK
Törende ilk konuşmayı eski il Başkanı Ahmet Kürkçü yaptı. Kürkçü konuşmasında; “Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında kongre sürecine girdik. Mahalle delegeleri, ilçe ve belde kongrelerimizi tamamladıktan sonra geçtiğimiz hafta sonunda ise il kongremizi yaptık. Bu kongrede üç arkadaşımız il başkanlığı için yarıştı ve Yalım Halıcı arkadaşımız il başkanı seçildi. Kendisini bir kez daha kutluyorum. Ben ve yönetimim de yeni başkanımız ve örgütüne olan desteğimiz sürecektir. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Ben, yeni başkanımız ve yönetimini bir kez daha kutluyor ve görevinde başarılar diliyorum” dedi.

HALICI; “DİĞER ADAY ARKADAŞLARIMA
VE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Toplantıda daha sonra, CHP’nin yeni İl Başkanı Yalım Halıcı bir konuşma yaptı. Başkan Halıcı konuşmasında; “Artık kongreyi geride bıraktık. Ben İzzet Beydoğan ve Zafer Sağlam’a buradan teşekkür etmek istiyorum. Her ikisi de kongre sonrası birlikte hareket ederek partimizi iyi yerlere getirmek için mücadele edeceklerini söyledi. Kendilerine ve ekiplerine teşekkür ederim.

“BİZİM GÜNDEMİMİZDE EKONOMİ OLACAK,
KADINLARIMIZ, GENÇLERİMİZ, ÇOCUKLARIMIZ OLACAK”
Şimdi, gizli ajandaları bir kenara bırakacağız. Adamcılığı bir kenara bırakacağız. Türkiye’nin ve Isparta’nın önemli sorunları var. Bizim gündemimizde hak, hukuk ve adalet olacak. Bizim gündemimizde ekonomi olacak. Bizim gündemimizde kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ve onların geleceği olacak. Bizim gündemimizde EYT’liler, atanamayan öğretmenler olacak. İşsizlikten, açlıktan hayatına son veren yurttaşlarımız olacak. Bizim, iç meselelerle adamcılıkla harcayacak ne zamanımız ne de enerjimiz var. Hedefe kilitledik. Hedef CHP iktidarı. Yolumuz yolculuğumuz bu yönde olacak.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Biraz önce sayın Ahmet başkanımızın da söylediği gibi partimizde kongre süreci sona erdi. Partimiz başarılı bir kongre süreci geçirdi. Bundan dolayı tüm emeğe geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. CHP’de bir demokrasi süreci yaşanmıştır. Bayram havasında, düğün havasında bir kongre süreci yaşadık. Bu sürecin içerisinde yer alan bütün partililerimizi canı gönülden kutluyorum. Kongre sürecimiz artık geride kalmıştır. Bundan sonra önümüze bakacağız. Partimizi daha yukarılara taşımak için çalışacağız” dedi.

YENİ BAŞKAN HALICI’DAN ESKİ BAŞKAN
KÜRKÇÜ’YE ‘TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ”
Devir – Teslim Töreninde yapılan konuşmaların ardından İl Başkanı Yalım Halıcı, eski Başkan Ahmet Kürkçü’ye bugüne kadar partiye vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek bir buket çiçek takdim etti.
Toplantının sonunda ise, tüm partililer Başkan Yalım Halıcı ve yönetimini tek tek tebrik ettiler.
 
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Kaynak: Medya32
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