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Isparta - Burdur Karayolunda Trafik Kazası
Isparta - Burdur Karayolunda Trafik Kazası
ISPARTA
Tarih:
22.07.2021 21:03
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Isparta-Burdur karayolu Gölbaşı mevkiinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk edinilen bilgilere göre kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
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