“MİLLİ TAKIMLARA SPORCU YETİŞTİRİYORUZ”

“BU TABLO GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR”

Isparta bir çok spor dalına milli takıma sporcu yetiştiriyor.İl Müdürümüz Murat Gevrek farklı branşlarda yeni seçilen milli sporcular ile Türkiye dereceleriyle geleceğin milli takım kadrolarında yer alan sporcularla bir araya geldi.28 branşta spor faaliyetlerini sürdüren Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Özellikle yaz döneminde açılan ücretsiz spor okullarından seçilen sporcuların milli takıma yükselmeleri ayrı bir gurur kaynağı. Bu yıl Türkiye dereceleri elde eden ilimizin başarılı sporcuları ise milli takıma bir adım daha yaklaşıyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek farklı branşlarda yeni seçilen milli sporcular ile Türkiye dereceleriyle geleceğin milli takım kadrolarında yer alan sporcularla bir araya geldi. Ziyarette başarının mimarları antrenör ve beden eğitim öğretmenleri de hazır bulundu.Sporcuları makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sporcularla tek tek sohbet etti. Ziyarette konuşan İl Müdürü Murat Gevrek, “Kent olarak göğsümüz kabartan bir tablo ile karşı karşıyayız. Ispartamızın gururu olan gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımız ile geleceğin milli sporcularımızın üstün gayretleri, azim ve inançlarından dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımızın yetiştirilmelerinde emeği geçen başta aileleri olmak üzere antrenör ve beden eğitim öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Tabi ki bu başarının en büyük faktörlerinde biri de spor tesisleşmesi. Bu konuda katkı sunan başta Sayın Bakanımız, Milletvekillerimiz ve Valimize teşekkür ediyorum” dedi.Ziyarette konuşan Basketbol Antrenörü Ömer Faruk Bilge ise, “Son dönemde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaptığımız yaz ve kış okulları faaliyetleri ile daha çok çocuğa ulaşmaya başladık. Zaman içerisinde ulaştığımız bu çocuklar kendilerini geliştirerek milli sporcu sayımıza pozitif bir değer katıyor. Çocuklarımızı spora ne kadar çok yönlendirirsek, sporu sevdirirsek başarı o kadar artıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak antrenör ekibimiz çok iyi. Bu ekip birlikteliği ve uygun şartlar bir araya gelince Isparta olarak başarılı bir duruma geldik. Bu başarının elde edilmesinde desteğini her zaman hissettiğimiz İl Müdürümüz Murat Gevrek’e sporcularımız ve antrenörlerimiz adına sonsuz teşekkür ederiz.” dedi.