ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU



Isparta Belediyesi tarafından 2 Ocak’ta şehirdeki 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 3 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren 6 noktada daha başlayacak.

Isparta Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve113 Caddede ücretli otopark uygulamasına geçilmişti.

Aynı karar gereğince 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle de bu üç caddeye ek olarak Zübeyde Hanım Caddesi (Hamam-Aksu Caddesi), 6 Mart Atatürk Caddesi, Hükümet Caddesi, Antalya Yolu (Müftülük-Demirköprü), 119 Cadde (Kavaklı Cami-Kesikbaş Türbesi), 111 Cadde (Çarşı Polis Karakolu-Camlı Cami) bölgelerinde de ücretli otopark uygulamasına başlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.