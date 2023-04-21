Alo Zabıta: 153

İtfaiye: 112

Mezarlıklar Müdürlüğü: 188

Su Arıza: 185

Belediye Santral: 0 (246) 211 60 00 Böylelikle, vatandaşlar sorunlarıyla ilgili gereken birimlere kolayca ulaşabilecek ve daha güvenli bir bayram geçirebilecekler.

Isparta Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşların istek, şikayet ve taleplerini iletebilecekleri telefon numaraları ise şöyle: