Isparta Belediyesi’nden dolmuş güzergahı açıklaması

Hafta sonu sosyal medyada dolaşan, Isparta Belediyesi’nin Yalvaç da dahil ilçelerden gelen dolmuşlara il merkezinde kısıtlama getirdiği ve ceza uyguladığı iddialarına yönelik açıklama yapıldı.



Söz konusu uygulamanın Isparta Belediyesi ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtilerek, Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, köy ve kazalar garajından çıkış yapan ilçe otobüslerinin güzergah dışına çıkmaları halinde işlem yapıldığının ifade edildiği kaydedildi. Konunun Isparta Belediyesi değil, Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkisinde olduğu kaydedilerek, sosyal medyada Isparta Belediyesi’ne yönelik suçlamaların yersiz ve gerçek dışı olduğu belirtildi.



Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Yalvaç’tan giden dolmuşların şehir içinde yolcu indirme ve bindirmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildiği ve bazı dolmuşlara ceza kesildiği iddia edilmişti.



