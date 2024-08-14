Isparta Belediyesi Nerede? Diğer Belediyeler Öğrencilere Destek Sağlarken, Bizde Neden Sessizlik Hakim?



Hayat şartlarının zorlaşması ve maaş artışlarının yetersizliği, vatandaşların alım gücünü düşürmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar için büyük bir sorun haline gelirken, birçok belediye sosyal desteklerle vatandaşlarının yanında duruyor. Ancak, Isparta Belediyesi bu konuda sınıfta kalıyor.

Merkezefendi Belediyesi'nin aldığı son kararla, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için binlerce İlk-Orta ve Lise öğrencisine aylık 600 TL destek sağlanması kararlaştırıldı. Bu karar, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik büyük bir destek niteliğinde. Belediye, bu desteklerle öğrencilerin eğitim masraflarını hafifletmeyi ve ailelerin yükünü azaltmayı hedefliyor.

Peki, Isparta Belediyesi ne yapıyor? Ne yazık ki, Isparta'da öğrenci ve gençlere yönelik böyle anlamlı ve destekleyici bir uygulama görmek mümkün değil. Merkezefendi Belediyesi gibi örnek bir sosyal belediyecilik anlayışı yerine, Isparta Belediyesi yalnızca belirli yazılı basına reklam vermekle yetiniyor. Dahası, kendisine eleştiri getirmeyen bazı haber sitelerine...

Yerel radyoları ve diğer internet sitelerini yok sayıyor.

Isparta Belediyesi'nin, şehrin gençlerine ve öğrencilerine yönelik herhangi bir somut destek sağlamak yerine, kaynaklarını belirli medya organlarına yönlendirmesi, büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Sosyal desteklerin acilen genişletilmesi ve her kesime eşit şekilde ulaşması için adımlar atılmalı. Ne yazık ki, Isparta Belediyesi şu anda bu tür sorumluluklardan uzak bir tutum sergiliyor.

