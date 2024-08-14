Gram Altın Yıl Sonunda Hangi Seviyeye Ulaşacak?

Gram Altın Yıl Sonunda 3 Bin TL'ye Ulaşacak! Yatırımcılar Dikkat

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, gram altının yıl sonu fiyat beklentisini açıkladı. Dünya genelinde devam eden savaşlar ve jeopolitik gerginliklerin altın fiyatlarını yükselttiğini belirten Özman, gram altının yıl sonunda 3 bin TL'ye ulaşabileceğini öngördü.

Salih Özman, altının dünya borsalarında 2 bin 400 doların üzerine çıktığını ve Türkiye'de gram altının şu an 2 bin 670 TL civarında seyrettiğini belirtti. FED'in faiz artırımları ve ekonomik belirsizliklerin altın piyasasında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Özman, altının her zaman güvenli bir yatırım aracı olduğunu hatırlattı.

Savaş Tehdidi ve Altın Piyasası

Özman, FED'in faiz indirmediği durumlarda doların değer kazandığını, ancak savaş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde altının güvenli liman olarak görüldüğünü ifade etti. Dünya merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam ettiğini belirten Özman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da altın rezervlerini sürekli artırdığını söyledi. Son dönemdeki savaş tehditlerinin de altın fiyatlarını etkilediğini ekledi.

Yıl Sonu Fiyat Beklentisi: 3 Bin TL

Yılbaşına kadar gram altının yüzde 10 daha artabileceğini öngören Özman, "2024 yılının Ocak ayında 2 bin 700 TL'lik rakamlar konuşuluyordu ve bu beklenti şimdiden karşılandı. Senenin bitmesine 4 ay kaldı ve bu süre zarfında gram altının 3 bin TL sınırına ulaşması bekleniyor," dedi.

Yatırımcıların altın fiyatlarındaki bu artışı dikkate alarak yatırım kararlarını gözden geçirmeleri öneriliyor.