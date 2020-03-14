ISPARTA BELEDİYESİ DEZENFEKTE EKİPLERİ GÖREVDE...!

BÜYÜKÇULCU;

Isparta Belediye Başkanı yardımcısı Uğur Büyülçulcu Isparta'da Koronavirüs'e karşı alınan temizlik önlemleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmalarını sosyal medyadan paylaşıp açıklama yaptı.''Isparta Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in talimatları ile halkımızın sağlığı için oluşturduğumuz acil eylem planı kapsamında tüm birimlerimiz 7/24 durmadan çalışıyor.Çöp konteynırlarından çöp toplayan araçlarımıza,otobüs duraklarından halk otobüslerimize,camilerimizden okullarımıza,çocuk parklarından kamu kurumlarına ,Otogardan öğrenci yurtlarımıza ,pazar yerlerinden cadde ve sokaklarımıza kadar Halkımızın olduğu tüm alanları hem temizliyor hem dezenfekte ediyoruz.Isparta için Türkiye için #DurmakYokÇalışmayaDevam''