Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını bağışladı

Isparta'da Milli dayanışma kampanyasına bir çok kesimden destekler geliyor. ilk olarak Başkan Başdeğirmen destek açıklamasında bulundu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası ve tüm siyasi partilerin teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına ve bürokratlara yaptığı bağış çağrısı sonrasında Isparta'da ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den geldi. Başdeğirmen, 5 aylık belediye başkanlığı maaşını korona virüsten etkilenenler için düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladıBelediye Başkanı Başdeğirmen :''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın öncülük ederek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’nı gönülden destekliyor ve 5 aylık maaşımı bağışlıyorum. Hep birlikte bu kampanyaya destek verelim ve bu süreci dayanışma ile atlatalım.'' Dedi.