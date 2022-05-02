Isparta Valiliği koordinesinde düzenlenen Ramazan Bayramı bayramlaşma töreni Öğretmenevi’nde düzenlendi.Bayramlaşma programında başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen katılarak protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerimiz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştılar.Programda basın mensuplarına yaptığı açıklamada sözlerine tüm Ispartalıların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek başlayan Vali Ömer Seymenoğlu, salgın ile yapılan mücadelenin ardından normal hayatın yavaş yavaş başladığını belirterek, bu süreçte sabırla görev alan başta sağlık teşkilatı mensupları olmak üzere herkese teşekkür etti. Vali Seymenoğlu, iki yıldır kapalı mekânlarda yapılamayan bayramlaşma törenini bu yıl öğretmen evinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Seymenoğlu, “Öncelikle tüm Ispartalı hemşehrilerimizin güzel bir Ramazan Bayramı geçirebilmeleri için tüm önlemlerimizi aldık. Tüm sürücülerin gidecekleri yere kurallara uyarak güvenli bir şekilde varabilmelerini ve Ramazan Bayramını bayram tadında yaşamalarını istiyoruz. Bu duygularla ben tüm Ispartalıların, sizlerin Ramazan Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı vermesini temenni ediyorum” dedi.Vali Seymenoğlu Öğretmenevi’ne gelen misafirlerin masalarını tek tek gezerek konuklarla bir süre sohbet etti.Samimi bir ortamda geçen program birlik beraberlik adına güzel bir tablo oluşturdu.