Pandemi süreciyle birlikte iki yıldır kutlanamayan bayramlaşma programları bu yıl gerçekleştirildi. Isparta Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol, personel ve vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti teşkilatı, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen konukların bayramlarını kutladı. Bayramlaşmaya gelen çocuklarla yakından ilgilenen Başdeğirmen çifti, çocukları hediyelerle sevindirdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu Ramazan Bayramı’nı coşkulu bir şekilde kutladıklarını söyleyerek, “Pandemiden dolayı 2 yıldır yapamadığımız bayramlaşmaları bu Ramazan Bayramı’nda gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbim zor günleri bir daha göstermesin. Daha güzel, daha sağlıklı ve mutlu günlerde beraber olalım inşallah. Bayramlar paylaşmaktır, beraber olmaktır. Dostlarımızla, büyüklerimizle, sevdiklerimizle, vatandaşlarımızla bu bayramda birlikteyiz. Güzel bir bayram içerisindeyiz. Bu güzel günlerimiz daim olsun” dedi.