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ISPARTA ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 103.YIL KUTLAMA PROGRAMI 2022

ISPARTA ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 103.YIL KUTLAMA PROGRAMI 2022
ISPARTA 0
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T.C. ISPARTA VALİLİĞİ ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 103.YIL KUTLAMA PROGRAMI 2022

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Törenlerini onurlandırmanızı dilerim.
Aydın BARUŞ
Vali
ISPARTA İLİ
ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
103.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
A-FAALİYETLER
15    - 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında Gençlik Haftası spor, bilgi, kültür ve sanat etkinlikleri
düzenlenecektir. (Atletizm, Basketbol, Bilardo, Dart, Bocce, Voleybol, branşlarında sportif yarışmaların yanı sıra İngilizce Bilgi, İngilizce Canlı Satranç, Robotik Etkinlik, Sergi, Ebru, Akıl ve Zeka Oyunları yarışmaları da gerçekleştirilecektir )
15 MAYIS 2022 PAZAR - GENÇLİK HAFTASI AÇILIŞ TÖRENİ
09.30: Isparta Tren Garı önünde toplanma ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına yürüyüş (Tren Garı önünde başlayacak yürüyüş İstasyon Caddesi boyunca devam edecek 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erecektir.)
  1. 0: Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni (Gençlik ve Spor İl Müdürünce sunulacak)
10:05: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Bayrağın göndere çekilmesi
10:15: Gençlik Merkezi üyesi Nurgül DİNÇTÜRK’ün haftanın anlam ve önemiyle ilgili konuşması.
  1. : İl Müdürlüğümüz fahri antrenörlerinden Murat KUL eşliğinde Halk Oyunları gösterisi 10:30: Törenin sona ermesi
15 - 19 MAYIS 2022
Atletizm, Basketbol, Bilardo, Dart, Bocce, Basketbol ve Voleybol müsabakaları Gençlik Haftası boyunca Lise kategorisinde gerçekleştirilecektir.
15 MAYIS 2022 PAZAR
Isparta Gençlik Merkezinde 13.00 - 17.00 saatleri arasında; İngilizce Bilgi Yarışması (Ortaokulu- Lise-Üniversite Kategorilerinde) ve İngilizce Canlı Satranç Yarışması gerçekleştirilecektir.
16 MAYIS 2022 PAZARTESİ
Atatürk Stadyumunda 13.00 - 17.00 saatleri arasında Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması gerçekleştirilecektir.
18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA
Işıkkent Spor Salonunda 10.00 - 15.00 saatleri arasında Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirilecektir.
Isparta Valiliği 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında 18.00 - 23.00 saatleri arasında Futbol Oynayan Robot Etkinliği, Ebru Çalışmaları, 3 Boyutlu Resim Çalışması ve Manyetik Oyun Etkinlikleri gerçekleştirilecektir.
Isparta Belediyesi tarafından Kaymakkapı Meydanında saat 21.00’da Gençlik Haftası Buray konseri gerçekleştirilecektir.
19 MAYIS 20222 PERŞEMBE
1-“Gençlik Yürüyüşü” saat:          09.00’da Tren Garı önünden başlayıp İstasyon Caddesi
istikametinde devam edecek 6 Mart Caddesine dönülerek Isparta Belediyesi önünden Mimar Sinan Caddesi yönü takip edilip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erecektir.
Gençlik Yürüyüşü, okulların temsilci öğrencileri, gençler, halk, ASKF yöneticileri ve sporcular ile birlikte kulüp temsilcilerinin ve beden eğitimi öğretmeni başkanlığında okul spor faaliyetlerinde yarışmalara katılan sporcular ile kurum amirlerinin toplanmasıyla başlayacaktır.
Yürüyüş güzergâhı Tren Garı önü İstasyon Caddesinden başlayacak olup, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erecektir. Sporcular, temsil ettikleri branşın spor kıyafetiyle yürüyüşe katılacaktır. Yürüyüşte Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri “Birlik ve Beraberlik Bayrağı ve Atatürk Posterini” taşıyacaklardır.
  1. Çelenk sunma töreni saat: 09.45
Çelenk; Atatürk Anıtı’na Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil ŞENSÖZ tarafından sunulacaktır.
- Valilik Makamına geliş
  1. Saygı duruşu ve akabinde İstiklâl Marşı eşliğinde Bayrakların göndere çekilmesi
  2. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil ŞENSÖZ’ün günün anlam ve önemi belirten konuşması,
  3. Halk Oyunları Gösterisi
  4. Dans Gösterisi
  5. Step-Aerobik ve Zumba Gösterisi
  6. Müzik Dinletisi (Keman, Bağlama, Caz solo performansları)
  7. Yüksek Atlama Gösterisi
  8. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları 13/17 yaş kategorisi Şiir Yarışması Isparta birincisi Ayşe ALPARSLAN tarafından “19 Mayıs’ta Düşünceler Şiiri”nin okunması
  9. Cimnastik Gösterisi
  10. Karate Gösterisi
  11. Aikido Gösterisi
  12. TaekWondo Gösterisi
n) Kick Boks Gösterisi
  • Okçuluk Gösterisi
  • Ödül Töreni (Basketbol, Voleybol, Atletizm, Akıl Zeka Oyunları)
  • Dağcılık İniş Gösterisi
  • Kapanış
B- SERGİ
1- 18 Mayıs 2022 tarihinde Çarşamba günü saat:18.00’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Futbol Oynayan Robot Etkinliği, Ebru Çalışmaları, Manyetik Oyun ve 3 Boyutlu Resim Sergisi yapılacaktır.
C- ÇELENK SUNMA TÖRENİ
19 Mayıs 2022 Perşembe günü Çelenk sunma töreninde okulların temsilci öğrencileri, gençler, halk, ASKF yöneticileri ve sporcular ile birlikte kulüp temsilcilerinin ve Beden Eğitimi öğretmeni başkanlığında okul spor faaliyetlerinde yarışmalara katılan sporcular ile kurum amirlerinin toplanmasıyla Gençlik Yürüyüşü yapılacaktır.
  1. Bütün sporcu ve kulüp temsilcileri, ASKF yetkilileri saat: 09.00’da, Tren Garı önünde toplanarak İstasyon Caddesinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına ulaşacak, halk ve öğrenci grupları ile birlikte saat: 09.30’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında (Valilik Binası önünde) hazır bulunacaktır.
  2. Çelenk sunma törenine lise ve dengi okullardan 24 kişilik öğrenci grupları (12 kız -12 erkek) başlarında okul müdürlüğünce görevlendirilen bir Beden Eğitimi öğretmeni ile katılacaklardır. Ayrıca, lise ve dengi okulların lisanslı sporcular de bizzat törene iştirak edeceklerdir.
  3. Çelenk sunma Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil ŞENSÖZ tarafından törenle yapılacaktır.
  4. Atatürk Anıtı’na çelengin sunulmasının ardından, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak ve akabinde de İstiklâl Marşımız söylenecektir.
  5. İstiklal Marşımız söylenirken görevlendirilen öğrenciler (8 kız - 8 erkek) tarafından Bayrağımız göndere çekilecektir.
  6. Tören 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapılacak olan çeşitli etkinlikler ile devam edecektir.
D- GENEL ESASLAR
1-   19 Mayıs 2022 tarihinde hava muhalefeti olması halinde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi
Meydanında yapılması planlanan etkinlikler imkânlar ölçüsünde Işıkkent Spor Salonu’nda yapılacaktır.
E-DİĞER HUSUSLAR
  1. Anıta çelenk sunma törenine katılan görevliler, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun kıyafet ile törende hazır bulunacaklardır.
  2. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve müesseseler binalarının yola bakan cephelerine bayrak ve Atatürk posterleri ile donatacaklardır.
  3. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nın Kutlama Komitesi adına uygulanması.
Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere ise emir mahiyetindedir.
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