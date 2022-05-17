T.C. ISPARTA VALİLİĞİ ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 103.YIL KUTLAMA PROGRAMI 2022

0: Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni (Gençlik ve Spor İl Müdürünce sunulacak)

: İl Müdürlüğümüz fahri antrenörlerinden Murat KUL eşliğinde Halk Oyunları gösterisi 10:30: Törenin sona ermesi

Çelenk sunma töreni saat: 09.45

Saygı duruşu ve akabinde İstiklâl Marşı eşliğinde Bayrakların göndere çekilmesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil ŞENSÖZ’ün günün anlam ve önemi belirten konuşması, Halk Oyunları Gösterisi Dans Gösterisi Step-Aerobik ve Zumba Gösterisi Müzik Dinletisi (Keman, Bağlama, Caz solo performansları) Yüksek Atlama Gösterisi Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları 13/17 yaş kategorisi Şiir Yarışması Isparta birincisi Ayşe ALPARSLAN tarafından “19 Mayıs’ta Düşünceler Şiiri”nin okunması Cimnastik Gösterisi Karate Gösterisi Aikido Gösterisi TaekWondo Gösterisi

Okçuluk Gösterisi

Ödül Töreni (Basketbol, Voleybol, Atletizm, Akıl Zeka Oyunları)

Dağcılık İniş Gösterisi

Kapanış

Bütün sporcu ve kulüp temsilcileri, ASKF yetkilileri saat: 09.00’da, Tren Garı önünde toplanarak İstasyon Caddesinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına ulaşacak, halk ve öğrenci grupları ile birlikte saat: 09.30’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında (Valilik Binası önünde) hazır bulunacaktır. Çelenk sunma törenine lise ve dengi okullardan 24 kişilik öğrenci grupları (12 kız -12 erkek) başlarında okul müdürlüğünce görevlendirilen bir Beden Eğitimi öğretmeni ile katılacaklardır. Ayrıca, lise ve dengi okulların lisanslı sporcular de bizzat törene iştirak edeceklerdir. Çelenk sunma Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil ŞENSÖZ tarafından törenle yapılacaktır. Atatürk Anıtı’na çelengin sunulmasının ardından, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak ve akabinde de İstiklâl Marşımız söylenecektir. İstiklal Marşımız söylenirken görevlendirilen öğrenciler (8 kız - 8 erkek) tarafından Bayrağımız göndere çekilecektir. Tören 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapılacak olan çeşitli etkinlikler ile devam edecektir.

Anıta çelenk sunma törenine katılan görevliler, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun kıyafet ile törende hazır bulunacaklardır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve müesseseler binalarının yola bakan cephelerine bayrak ve Atatürk posterleri ile donatacaklardır. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nın Kutlama Komitesi adına uygulanması.

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Törenlerini onurlandırmanızı dilerim.ISPARTA İLİATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI103.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMIA-FAALİYETLER15 - 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında Gençlik Haftası spor, bilgi, kültür ve sanat etkinlikleridüzenlenecektir. (Atletizm, Basketbol, Bilardo, Dart, Bocce, Voleybol, branşlarında sportif yarışmaların yanı sıra İngilizce Bilgi, İngilizce Canlı Satranç, Robotik Etkinlik, Sergi, Ebru, Akıl ve Zeka Oyunları yarışmaları da gerçekleştirilecektir )15 MAYIS 2022 PAZAR - GENÇLİK HAFTASI AÇILIŞ TÖRENİ09.30: Isparta Tren Garı önünde toplanma ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına yürüyüş (Tren Garı önünde başlayacak yürüyüş İstasyon Caddesi boyunca devam edecek 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erecektir.)10:05: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Bayrağın göndere çekilmesi10:15: Gençlik Merkezi üyesi Nurgül DİNÇTÜRK’ün haftanın anlam ve önemiyle ilgili konuşması.15 - 19 MAYIS 2022Atletizm, Basketbol, Bilardo, Dart, Bocce, Basketbol ve Voleybol müsabakaları Gençlik Haftası boyunca Lise kategorisinde gerçekleştirilecektir.15 MAYIS 2022 PAZARIsparta Gençlik Merkezinde 13.00 - 17.00 saatleri arasında; İngilizce Bilgi Yarışması (Ortaokulu- Lise-Üniversite Kategorilerinde) ve İngilizce Canlı Satranç Yarışması gerçekleştirilecektir.16 MAYIS 2022 PAZARTESİAtatürk Stadyumunda 13.00 - 17.00 saatleri arasında Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması gerçekleştirilecektir.18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBAIşıkkent Spor Salonunda 10.00 - 15.00 saatleri arasında Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirilecektir.Isparta Valiliği 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında 18.00 - 23.00 saatleri arasında Futbol Oynayan Robot Etkinliği, Ebru Çalışmaları, 3 Boyutlu Resim Çalışması ve Manyetik Oyun Etkinlikleri gerçekleştirilecektir.Isparta Belediyesi tarafından Kaymakkapı Meydanında saat 21.00’da Gençlik Haftası Buray konseri gerçekleştirilecektir.19 MAYIS 20222 PERŞEMBEsaat09.00’da Tren Garı önünden başlayıp İstasyon Caddesiistikametinde devam edecek 6 Mart Caddesine dönülerek Isparta Belediyesi önünden Mimar Sinan Caddesi yönü takip edilip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erecektir., okulların temsilci öğrencileri, gençler, halk, ASKF yöneticileri ve sporcular ile birlikte kulüp temsilcilerinin ve beden eğitimi öğretmeni başkanlığında okul spor faaliyetlerinde yarışmalara katılan sporcular ile kurum amirlerinin toplanmasıyla başlayacaktır.Yürüyüş güzergâhı Tren Garı önü İstasyon Caddesinden başlayacak olup, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erecektir. Sporcular, temsil ettikleri branşın spor kıyafetiyle yürüyüşe katılacaktır. Yürüyüşte Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri “Birlik ve Beraberlik Bayrağı ve Atatürk Posterini” taşıyacaklardır.Çelenk; Atatürk Anıtı’na Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil ŞENSÖZ tarafından sunulacaktır.Kick Boks GösterisiB- SERGİ18 Mayıs 2022 tarihinde Çarşamba günü saat:18.00’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Futbol Oynayan Robot Etkinliği, Ebru Çalışmaları, Manyetik Oyun ve 3 Boyutlu Resim Sergisi yapılacaktır.C- ÇELENK SUNMA TÖRENİ19 Mayıs 2022 Perşembe günü Çelenk sunma töreninde okulların temsilci öğrencileri, gençler, halk, ASKF yöneticileri ve sporcular ile birlikte kulüp temsilcilerinin ve Beden Eğitimi öğretmeni başkanlığında okul spor faaliyetlerinde yarışmalara katılan sporcular ile kurum amirlerinin toplanmasıylayapılacaktır.D- GENEL ESASLAR19 Mayıs 2022 tarihinde hava muhalefeti olması halinde 15 Temmuz Cumhuriyet ve DemokrasiMeydanında yapılması planlanan etkinlikler imkânlar ölçüsünde Işıkkent Spor Salonu’nda yapılacaktır.E-DİĞER HUSUSLARBu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere ise emir mahiyetindedir