ISPARTA AMATÖRÜNÜN ADALET SINAVI

Isparta 1. Amatör Küme B Grubu’nda mücadele eden Deregümü Gençlikspor yönetici İsmail Balaban Isparta Amatör Futboldaki eleştirdi.

Isparta Amatör Futbolunda ki adaletsizlikleri her daim görmekte olduklarını belirten Deregümü Genclikspor Yöneticisi İsmail Balaban Zor imkânlarla Isparta futboluna katkı sağlamaya çalışan köy takımlarına karşı bariz bir şekilde negatif ayrımcılık yapıldığını ifade etti.

Deregümü Genclikspor Yöneticisi İsmail Balaban’ın yaptığı açıklama ise şöyle;

‘’Isparta futbol severler olarak Isparta Amatör Futbolunda ki adaletsizlikleri her daim görmekteyiz. Gerek taraflı hakem atamaları ve yönetimleri gerekse benzer hatalarda farklı ceza uygulamaları herkes tarafından bilinmektedir. Zor imkânlarla Isparta futboluna katkı sağlamaya çalışan köy takımlarına karşı bariz bir şekilde negatif ayrımcılık yapılmaktadır. Hiçbir belediye ve iş adamı desteği olmadan terinin son damlasına kadar mücadele eden köy takımlarına karşı yapılan bu haksız kıyım kabul edilemez.

2020 yılında ertelenen İleydağıspor – Deregümü Gençlik Spor maçında ertelenen maç tarihinden sonra lisansı vizelenen bir oyuncumuzu bahsi geçen maçta oynattığımız için hükmen mağlup sayıldık ayrıca mevcut puanımızdan 3 puan silinmişti.

23.01.202 tarihinde oynanması gereken İleydağıspor-Sütçülerspor maçı hava muhalefeti ertelenmiştir.bu maç 27.01.2022 tarihinde oynanmıştır. Fakat asıl oynanması gereken 23.01.2022 tarihinden sonra lisansı vizelenen oyuncu oynatma hatası 27.01.2022 deki maçta Sütçülerspor da yapmıştır. Yani kısacası Deregümü Gençlik Sporun 2020 yılında yaptığı hata Sütçülerspor tarafından tekrarlanmıştır. Ama ne hikmetse tarafsız olması gereken Isparta ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) yönetimi bazı takımların sözcülüğünü yapmaktadır. ‘Bu maç erteleme maçı değil, öteleme maçıdır.’ tarzında açıklamalar yaparak taraf olduğunu açıkça belli etmektedir.

Evet Isparta amatör futbolunun yöneticileri ve disiplin kurulu üyeleri, tüm Isparta futbol severleri olarak girdiğimiz bu adalet sınavının takipçisi olacağız.

● Deregümü Gençlik Spor camiası olarak konunun takipçisi olarak kalmayıp gerekli tüm makamlara irtibatta olacağımızı bildirmek isteriz. Isparta ASKF’den başlayarak tüm makamlara itirazımızı bildireceğiz. Gerekirse yargı kanallarla hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili Isparta halkının bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmaları yapacağız. Köy takımları sahipsiz değildir. Dökülen ter verilen emek herkes için kutsaldır.

Emeğimizi, terimizi ve hakkımızı korumaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz. Isparta futbol severler olarak adalet istiyoruz.’’



Kaynak: Deregümü Gençlik Spor