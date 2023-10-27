









Bir yıl önce gitti, bir daha haber alınamadı.Gözü yaşlı anneanne şimdi her yerde torununu arıyor.'' dedi gözüyaşlı anneanne.İskender Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Rabia Karaağaç, yıllardır büyük emeklerle büyüttüğü 23 yaşındaki torunu Şeyma Derici'den bir yıldır haber alamıyor.En son bir yıl önce görüştüğü torununu kayıp olarak emniyete bildiren anneanne Rabia Karaağaç, torununun hayatta olup olmadığından da endişe ediyor.Torunu Şeima Derici'den bir yıldır haber alamadığını söyleyen anneanne Rabia Karaağaç, ben torunumu zorluklarla büyüttüm.En azından sesini duymak istiyorum diye konuştu.''.'' Dedi.Görenlerin veya duyanların emniyete yada 0543 682 53 40 numaralı telefona bildirmeleri istendi.