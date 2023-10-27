Bir yıl önce gitti, bir daha haber alınamadı.

Gözü yaşlı anneanne şimdi her yerde torununu arıyor.
''Ne olursa biz bir sesini duymak istiyorum yavrumun.
Ben zorla büyüttüm, haber alamıyorum.'' dedi gözüyaşlı anneanne.
İskender Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Rabia Karaağaç, yıllardır büyük emeklerle büyüttüğü 23 yaşındaki torunu Şeyma Derici'den bir yıldır haber alamıyor.
En son bir yıl önce görüştüğü torununu kayıp olarak emniyete bildiren anneanne Rabia Karaağaç, torununun hayatta olup olmadığından da endişe ediyor.
Torunu Şeima Derici'den bir yıldır haber alamadığını söyleyen anneanne Rabia Karaağaç, ben torunumu zorluklarla büyüttüm.
En azından sesini duymak istiyorum diye konuştu.
''Torunum kayboldu.
Geçen sene Kasım'da vardı.
Gitti arkadaşlarıyla gelmedi.
Haber alamıyorum.
Endişe duyuyorum.
Kimdeyse insanlık namıyla bize bildirsinler.
Yakın adreslerimize, polise bildirsinler.
Ne olur insana gelin.
Hiç haber alamıyorum.
Evlendim dedi.
Evlenmemiş polisler aradı.
Yok.
Ne olursa biz bir sesini duymak istiyorum yavrumun.
Ben zorla büyüttüm.
Haber alamıyorum.
Endişe duyuyorum.
Ne olur yardımcı olun.
Allah hepinize sağlık, huzur gelsin.
Bizlere de huzur gelsin.
Ne olur yardım edin.
Bilenler, görenler bize başvursunlar.
Ben haber alırım.
Dünyamız zindan hepimizin, duracak halim yok.'' Dedi.
Görenlerin veya duyanların emniyete yada 0543 682 53 40 numaralı telefona bildirmeleri istendi.