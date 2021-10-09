Isparta AFAD Camilerde Bilgilendirmeye Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığımızın 2021 yılını afet eğitim yılı ilan etmesi ve özellikle ilimizin deprem bölgesinde bulunması nedeniyle Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak toplumumuzun afet bilincini arttırmak amacıyla Isparta İl Müftülüğü ile Isparta'nın tüm ilçe ve merkezindeki 744 camide yaklaşık 80000 kişiye 08.10.2021 tarihinde Cuma hutbesinde Afetlere toplum olarak hazır olmanın önemi ile ilgili bilgi verilmiş olup personelimiz tarafından cami çıkışında bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır.