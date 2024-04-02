Isparta Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri belli oldu. AK Parti 23, CHP 8, İYİ Parti 4 ve MHP 2 meclis üyesi çıkarabildi. AK Parti'de Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen’in kontenjan adayları Özer Sakarya, Abdullah Ergin, Selma Küçükköse ve Burak Özdemir meclise girdi. Diğer yandan partilerin aldığı oya göre şu isimler meclise girmeye hak kazandı:
AK Parti:
AK Parti:
- Musa Macit
- Uğur Büyükçulcu
- Özler Erdoğan
- Gülay Erol
- İbrahim Can
- Abdullah Çobankaya
- Furkan Muhammet Balaman
- Bilal Türe
- Bahri Ekerbiçer
- Canan Aydın
- Muharrem Ali Değirmenkaya
- Arif Günay
- Mahmut Oğuz Bozkır
- Esra Tunçbilek
- Hüdaverdi Balcı
- Fatih Hakkı Meydan
- İbrahim Kocabaş
- Mehmet İzci
- Bilal Tanışman
CHP:
- Hasan Büyükçam
- Burak Büyükkaşıcı
- Onur Demirel
- Mehmet Büyüktuncer
- Mehmet Rafet Kıstır
- Mehmet Özcan
- Hüseyin Burak Bölükbaşı
- Refik Güvenç
İYİ Parti:
- Mustafa Afşin Bozkurt
- Fehmi Gezer
- Muhammet Büyükleblebi
- Murat Dolunay
MHP:
- Cihan Zengi
- Vedat Yılmaz
Yeni belediye meclisi üyeleri, Isparta'nın ileriye dönük projeleri ve hizmetleri için birlikte çalışacaklar.