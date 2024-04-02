Isparta Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri belli oldu. AK Parti 23, CHP 8, İYİ Parti 4 ve MHP 2 meclis üyesi çıkarabildi. AK Parti'de Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen’in kontenjan adayları Özer Sakarya, Abdullah Ergin, Selma Küçükköse ve Burak Özdemir meclise girdi. Diğer yandan partilerin aldığı oya göre şu isimler meclise girmeye hak kazandı:

AK Parti:

Musa Macit

Uğur Büyükçulcu

Özler Erdoğan

Gülay Erol

İbrahim Can

Abdullah Çobankaya

Furkan Muhammet Balaman

Bilal Türe

Bahri Ekerbiçer

Canan Aydın

Muharrem Ali Değirmenkaya

Arif Günay

Mahmut Oğuz Bozkır

Esra Tunçbilek

Hüdaverdi Balcı

Fatih Hakkı Meydan

İbrahim Kocabaş

Mehmet İzci

Bilal Tanışman

CHP:

Hasan Büyükçam

Burak Büyükkaşıcı

Onur Demirel

Mehmet Büyüktuncer

Mehmet Rafet Kıstır

Mehmet Özcan

Hüseyin Burak Bölükbaşı

Refik Güvenç

İYİ Parti:

Mustafa Afşin Bozkurt

Fehmi Gezer

Muhammet Büyükleblebi

Murat Dolunay

MHP:

Cihan Zengi

Vedat Yılmaz

Yeni belediye meclisi üyeleri, Isparta'nın ileriye dönük projeleri ve hizmetleri için birlikte çalışacaklar.