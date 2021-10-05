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Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Peş peşe açıklamalar! Şoke eden iddia!

Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Peş peşe açıklamalar! Şoke eden iddia!
ISPARTA
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Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Peş peşe açıklamalar! Şoke eden iddia!
Son dakika haberi: Türkiye ve dünyada en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sağlanamıyor. Soruna ilişkin Whatsapp, Facebook ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
 
Türkiye ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcı saat 18:40'tan itibaren Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sağlayamıyor.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

ŞOKE EDEN İDDİA!
1,5 milyar kullanıcı hesabının detaylı bilgileri çalındığı ve gizli bilgilerin satıldığı iddia edildi. Whatsapp, Facebook ve Instagram'ın bu neden kapatıldığı öne sürülüyor.
 
TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesi Twitter'da da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sağlama konusunda sorun yaşadıklarını bildirdi.
 
WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ: EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ
Whatsapp açıklamasında, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

FACEBOOK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GLOBAL KAYNAKLI SORUN
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya devlerinin erişim sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, ''Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir'' ifadelerini kullandı.


TWITTER'DAN RAKİPLERİNE GÖNDERME!

Twitter'dan söz konusu üç platformun çökmesine ve kullanıcıların Twitter'a akın etmesine espirili bir yorum getirilerek, "Tam anlamıyla herkese selamlar" mesajı paylaşıldı.

WHATSAPP'TAN CEVAP

Twitter'ın mesajına WhatsApp'ın resmi Twitter hesabından "Merhaba" yanıtı geldi.

Instagram ise, "Selam ve mutlu pazartesiler" yanıtını verdi.
 
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