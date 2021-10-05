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BAKAN KOCA "KORUYUCULUK DÜŞEBİLİR" DEMİŞTİ

BAKAN KOCA "KORUYUCULUK DÜŞEBİLİR" DEMİŞTİ
ISPARTA
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Bakan Koca uyarmıştı! 3. doz BioNTech aşısı için harekete geçme kararı
Sağlık Bakanlığı, 2 doz BioNTech aşısı olanlara 3'üncü dozu Bilim Kurulu gündemine aldı. Milyonların antikor seviyesini ölçen Bakanlık, önümüzdeki günlerde 3'üncü doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağını açıklayacak.

İlk olarak İsrail, iki doz BioNTech olan vatandaşına 6 ay sonunda azalan antikor seviyesi nedeniyle 3’üncü doz Aşı yapma kararı almıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de (FDA), geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan kişiler ve virüse düzenli olarak maruz kalanlar için BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü takviye dozunun uygulanmasını onayladı. Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi'nde yapılan başka bir araştırmada da BioNTech aşısı olanlarda bağışıklığın 6-7 ay içinde bittiği bildirildi.

YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR
Konuyla ilgili Türkiye’de de çalışmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı'nca Bilim Kurulu gündemine alınan "BioNTech'lilere 3’üncü doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı" milyonlarca vatandaştan alınan antikor sonuçlarına göre açıklanacak. Buna göre, aşılama zamanının yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişiklik gösterebileceği öğrenildi. Çalışmayla, iki doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı olanların da yeniden ne zaman aşı olacakları belirlenecek.

BAKAN KOCA "KORUYUCULUK DÜŞEBİLİR" DEMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını açıklamıştı:
"Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler, 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3’ncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3’üncüdoz çalışması yeni yapılmaktadır. Ancak ön sonuçlar, belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor."

ANTİKOR SEVİYESİ NE KADAR OLMALI?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz de şunları söyledi:
"Sinovac (inaktif aşı) olanlara 3’üncü doz aşı önerisi, Delta varyantının hızlı bulaşma ve aşıdan kaçma özelliği nedeniyle oldu. Çünkü inaktif aşılarda istenilen tam koruma üçüncü hatırlatma dozuyla gerçekleşiyor. mRNA (BioNTech) aşılarında, aşı üreticilerinin ‘8 ila 12 ay arasında koruyor’ söylemleri sonrasında, bu konunun aksine yönelik herhangi geniş çaplı bir çalışma tamamlanmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sürenin öne çekilmesi mümkün olabilecek. COVID’e karşı bağışıklığın önemli göstergelerinden biri olan nötralizan antikor seviyesinin, bence en az 1/20’nin üzerinde olması gerekiyor. İleride yapılacak çalışmalar aşının 3’üncü doz zamanını belirleyecek. Türkiye’de de bu araştırmayı Sağlık Bakanlığı bazı merkezlerde yapıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra 2 doz mRNA aşısı olanlar için 3’üncü doz aşının ne zaman yapılacağı açıklanacaktır."

EMA'DAN ÜÇÜNCÜ DOZA ONAY
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü dozunun yapılmasına onay verdi. Ajans’tan yapılan açıklamada, "bağışıklığı yükseltme" amacıyla, 18 yaşından büyük herkese üçüncü dozun uygulanması tavsiye edildi. Kararın, ikinci dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra yapılan destekleyici dozun bağışıklık düzeyini yükselttiğine dair verilere dayanılarak alındığı belirtildi. Üçüncü Doz BioNTech aşısının ikinci dozdan en az 6 ay sonra yapılması tavsiye edildi. Kararda ayrıca, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilere ikinci dozdan en az 28 gün sonra ekstra bir doz Pfizer veya Moderna COVID-19 aşısı vurulabileceği de kaydedildi. Ajans, üçüncü dozun bilinen hiçbir yan etkisi olmadığını da vurguladı. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, üçüncü doz COVID-19 aşılarıyla ilgili kendi politikalarını uyguluyor. Kararın, üçüncü dozun AB genelinde yaygınlaşmasının önünü açması bekleniyor.
KAYNAK: HÜRRİYET GAZETESİ / MELTEM ÖZGENÇ
 
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