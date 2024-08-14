Esnafların Talepleri Devletin Zirvesine Taşındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve oda temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmede, esnafların sorunları ele alındı. Toplantıda, Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, bakkal ve market esnafının sigara satış kar oranlarındaki düşüşler ve pos cihazlarında uygulanan yüksek komisyon oranlarıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdi.

Aydın, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in sunduğu 28 maddelik dosyanın, esnafların yaşadığı bu ve benzeri sorunların çözümü için önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, esnafın iş güvenliğini artıracak düzenlemeler yapılması ve pos cihazlarında kesilen komisyon oranlarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, Perakende Ticaret Yasası'nın yeniden düzenlenmesi gerektiği de ifade edildi. Esnafların, haksız rekabet koşulları altında mağduriyet yaşamaması ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yasanın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi talep edildi.

Başkan Aydın, meslek grubundaki sorunlara dikkat çekerek, "Sigara satış kar oranları düzeltilmeli ve esnafın bu alanda yaşadığı maddi kayıpların önüne geçilmelidir" dedi.