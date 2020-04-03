GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

İlk 3 ayda yapılan başvuru sayısı son 15 yılı geçti

İlk 3 ayda yapılan başvuru sayısı son 15 yılı geçti
ISPARTA
145 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Üç günlük kısa çalışma ödeneği başvurusu 15 yıla bedel
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla Türkiye’de birçok sektörde üretim ve faaliyetlere ara verildi. İstihdamı korumak, çalışılamayan dönemde işçinin gelir kaybını telafi etmek amacıyla kısa çalışma ödeneği bugüne dek hiç olmadığı kadar etkin kullanılacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için ilk 3 günde yapılan başvurular bile, 15 yıllık dönemde ödenek alan işçi sayısını geçti.

Koronavirüse karşı karantina önlemleri kapsamında birçok sektörde üretim ve faaliyetlere ara verildi. Üretime, faaliyete ara verilen iş yerlerinde çalışanların çalışmadıkları dönemdeki gelir kaybını azaltmak ve işsizliği önlemek amacıyla kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) etkin bir şekilde kullanılacak. KÇÖ, işverenin işçisini, işçilerin de işini kaybetmeden ve gelir kaybını asgari seviyede tutarak bu dönemi atlatmasını sağlayacak.
 
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre, ilk defa uygulamaya konulan 2005 yılından 29 Şubat 2020 tarihine kadar olan dönemde 349 bin 798 kişiye kısa çalışma ödeneği verildi. Hak sahibi kişilere yapılan toplam ödeme tutarı 432.5 milyon lira oldu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasına göre, başvuruların başladığı ilk 3 günde 19 bin işletme 420 bin işçi için KÇÖ talebinde bulundu. Başvuruların çok daha artması bekleniyor.
 
Kısa çalışma ödeneği, son 12 aylık ortalama prime esas kazanç üzerinden ödeniyor. Geçen yılın son 9 ayı ve bu yılın ilk 3 ayında asgari ücretle çalışan bir işçiye ödenecek kısa çalışma ödeneği bin 582 lira olacak. Bu, aynı zamanda en düşük ödenek tutarı anlamına geliyor. Ödenek başvurusu yapılan 420 bin kişinin tamamı en düşük tutar üzerinden ödenek alsa bile aylık ödeme tutarı 664 milyon liraya ulaşacak.

HER İŞVEREN BAŞVURABİLİR
Kısa çalışma ödeneği bugüne kadar genellikle zor durumda kalan küçük orta boy işletmeler (KOBİ) tarafından kullanıldı. Ancak çoğu küçük işletme ve esnaf, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkı olduğunu bilmiyor.
Kısa çalışma ödeneği başvurularında sektör veya işçi sayısına bakılmıyor. İş yerinde kaç işçi çalıştığının hiçbir önemi bulunmuyor. Önemli olan, karantina dolayısıyla üretime / faaliyete kısmen veya tamamen ara verilmiş olması. İşçilerin de ödenek almak için gerekli koşulları taşıyor olması yeterli. İşçiler için aranan koşul ise son 3 yıl içinde en az 450 gün priminin bulunması ve son 60 gün hizmet akdi ile bir işverene bağlı çalışmasıdır.
Bu koşulları sağlayan bir işçisi bile bulunan işveren kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunabilir.

VERGİ VE PRİM BORCU BULUNAN İŞVEREN DE YARARLANIR
Çoğu işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve maliyeye vergi ve prim borcu bulunuyor. Vergi ve prim borcu, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya engel teşkil etmiyor.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 65 yaş üstündekiler ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı uygulanmakla birlikte,  sigortalı çalışmakta olan söz konusu kişiler de gerekli şartları taşımaları halinde diğer işçiler gibi kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler.

BRÜT ÜCRETİN YÜZDE 60’I
Kısa çalışma ödeneği, son 12 aylık ortalama prime esas kazancın yüzde 60’ı üzerinden yapılacak. Okurlardan gelen sorulardan, yüzde 60’ın hesabında brütün mü net ücretin mi dikkate alınacağı konusunda kafa karışıklığı olduğu anlaşılıyor. Prime esas kazanç genellikle brüt ücrete yakındır. Çocuk zammı, yemek ve yol yardımı gibi ödemeler hariç tüm kazançlar üzerinden sosyal güvenlik primi kesilir.
Bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi (AGİ) dahil net ücret ve brüt ücrete göre kimin ne kadar kısa çalışma ödeneği alacağı, aşağıdaki tabloda yer alıyor.
Brüt ücretin yüzde 60’ı oranında olan kısa çalışma ödeneği, net ücretin yüzde 75’i ile yüzde 83’ü arasında değişecek.

Haberturk
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye'de korovirüsle ilgili yeni adım...Bakanlık'tan çok kritik karar
Koronavirüsün bir organı daha etkilediği ortaya çıktı
​Kaymakkapı Meydanı yeni yüzüyle Isparta’ya çok yakışacak
TFF'den flaş açıklama! Süper Lig'in başlayacağı tarih...
Trump'a mektup gönderdiler! koronavirüs böyle bulaşabilir!
Koronavirüse karşı yeni önlemler geliyor!
Koronavirüs sonrası doğalgaz ve elektrik faturaları için önemli karar!
​Gram altın rekor kırdı!
İlk 3 ayda yapılan başvuru sayısı son 15 yılı geçti
Tüm dünyanın merak ettiği soru
Yayılırsa felaket olur... Derin Korku!
Test sonucu niye farklı çıkıyor? Bilim Kurulu Üyesi noktayı koydu
Isparta Valiliği duyurdu: Sosyal destek kapsamında ödenecek olan 1.000 TL ...
Koronavirüsün Görülmediği Ülkeler
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine başlanacak
PTT'DEN ISPARTA'YA SOSYAL MESAFE UYARISI
Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına çok önemli talimat
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 02.04.2020-12
Telalem'den tüm telefonlara uyumlu virüssavar kılıflar ve nano yüz maskeleri
HABER: ISPARTA OLAYININ PERDE ARKASI HAYATİ DETAY
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2020-11
Isparta KOM'dan büyük operasyon! ekipler yakaladı
Koronavirüs testlerinde yeni dönem
81 İLDE KURULUYOR! KORONA TEŞHİSİ BÖYLE KONACAK!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktıSokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı28 Mart 2020
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladıBaşkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı27 Mart 2020
Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! 29 Mart 2020
Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!28 Mart 2020
Son Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyorSon Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor27 Mart 2020
Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!27 Mart 2020
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!30 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge28 Mart 2020
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyurulduIsparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu29 Mart 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 31 Mart 2020
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalarBilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar27 Mart 2020
Isparta Valiliği duyurdu: Sosyal destek kapsamında ödenecek olan 1.000 TL ...Isparta Valiliği duyurdu: Sosyal destek kapsamında ödenecek olan 1.000 TL ...02 Nisan 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklaması30 Mart 2020
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVMSiz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM29 Mart 2020
Isparta'da zabıta'dan bilgilendirme ve denetimIsparta'da zabıta'dan bilgilendirme ve denetim30 Mart 2020
Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldiKoronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi31 Mart 2020
TPF'den açıklama! Marketlerin çalışma saatlerinde yeni değişiklik!TPF'den açıklama! Marketlerin çalışma saatlerinde yeni değişiklik!29 Mart 2020
1000 lira yardım ödemeleri başladı!1000 lira yardım ödemeleri başladı!01 Nisan 2020
Koronavirüsün uğramadığı kasaba: Napolyon ile askerlerini kurtaran 'mucizevi su' Koronavirüsün uğramadığı kasaba: Napolyon ile askerlerini kurtaran 'mucizevi su' 31 Mart 2020
Isparta Belediye Başkanı 5 aylık maaşını bağışladıIsparta Belediye Başkanı 5 aylık maaşını bağışladı30 Mart 2020