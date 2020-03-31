İL PANDEMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Covid-19 Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi ile tüm illerde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Göl toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vali yardımcıları, il müdürleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.Toplantıda, korana virüs tedbirleri kapsamında alınan karaların en etkili şekilde uygulanması ve alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ayrıca vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular ele alındı.