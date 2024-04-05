**Başvuru Süreci Başladı: 81 İlde Hibe Destek Ödemesi Yapılacak**



Yatırım yapacak girişimciler için önemli bir fırsat kapısı açılıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 81 ilde toplamda 66 milyon Euro tutarında hibe desteği verecek. IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında başvurular, 5 Nisan 2024 Cuma günü başlıyor.



Avrupa Birliği'nin aday ve potansiyeli yüksek ülkelere mali destek amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) III Programı, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımları destekliyor. Bu kapsamda, kırmızı/beyaz et kesimhaneleri, süt işleme, meyve/sebze soğuk hava depoları gibi alanlarda yapılacak yatırımlar için hibe ödemeleri yapılacak.



Başvurular, 5 Nisan Cuma günü saat 09.00’dan başlayacak ve 7 Mayıs Salı günü saat 18.00’e kadar sürecek. Başvurular elektronik ortamda "https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan başvuru çıktıları ile istenen diğer belgeler ise 9 Mayıs Perşembe mesai sonuna kadar TKDK İl Koordinatörlükleri veya İl İrtibat Ofislerine verilecek.



Bu desteklerle tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi tesislerinin kurulması ve modern teknolojiye erişim sağlanarak kırsal kesimde ekonomik katma değer oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, üreticilere daha yüksek gelir sağlanması ve yeni istihdam kapılarının açılması amaçlanıyor. Bu yatırımların kırsal alanlarda teknoloji transferini teşvik ederek yerel ekonomiyi güçlendirmesi bekleniyor.