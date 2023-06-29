Huzurevimiz Ziyaret Edildi

Vali Aydın Baruş eşi Nagihan Baruş ile birlikte Kurban Bayramı'nın sevincini yaşamak ve değerli büyüklerimizle birlikte olmak amacıyla Isparta Huzurevi'ni ziyaret etti.

Bu özel günde yaşlılarla bir araya gelerek onlarla bayramlaşan Vali Baruş ve eşi, büyüklerimizin bayram sevinçlerine ortak olarak kendileriyle bir süre vakit geçirdi.

Kıymetli büyüklerimizin Kurban Bayramını tebrik eden Vali Baruş ve eşi, kendileriyle sohbet ederek büyüklerimizin anılarını ve hayat tecrübelerini dinledi.