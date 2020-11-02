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Hükümet harekete geçti 10 milyon çalışan yararlanacak!

Hükümet harekete geçti 10 milyon çalışan yararlanacak!
ISPARTA
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Hükümet harekete geçti! 10 milyon çalışan yararlanacak

Bütçeden 10 milyon çalışana işveren prim teşviki çıktı. Hazine tarafından verilecek teşvikin 2023’te 11 milyon çalışana ulaşması hedefleniyor. Gelecek yıl 12.7 milyon emekliye de bayram ikramiyesi hazırlığı var

 
Hükümet, iş arayandan emekliye, sosyal desteğe ihtiyacı olandan çalışana, toplumun tüm kesimlerini korumaya yönelik destek adımlarını sürdürüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren 2021 merkezi yönetim bütçesine göre milyonlarca çalışan için teşvik verilecek. Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı kapsamında 10 milyon çalışan 2021'de işveren prim teşvikinden yararlanacak. Hazine'ce verilecek bu teşvikten 2022'de 10 milyon 500 bin, 2023'te de 11 milyon çalışan faydalanacak. 2021-2023 bütçesinde gelecek yıl 12 milyon 712 bin emekliye bayram ikramiyesi sözü verilirken bu sayı 2023'te 13 milyon 328 bine çıkacak. Yoksullukla mücadele kapsamında 28.7 milyar lira destek sağlanırken, bu tutar 2023'te 32 milyar 700 milyon liraya ulaşacak.

İŞBAŞI EĞİTİMLERİNE DEVAM
Bu yıl 300 bin kişinin yararlandığı ve binlerce kişiye ekmek kapısı açan işbaşı eğitim programlarına gelecek yıl 347 bin kişi katılacak. Bir sonraki yıl 365 bin kişi, 2023'te de 383 bin kişi işbaşı eğitimlerinden yararlanacak. İşbaşı eğitim programlarından yararlanan kadın sayısının gelecek yıl 144 bine, 2023'te de 192 bine ulaşması planlanıyor.
Mesleki eğitim programlarından yararlananların sayısı sırasıyla gelecek yıl 93 bin, 2022'de 97 bin, 2023'te 102 bini geçecek. Mesleki eğitim programlarından yararlanan kadın sayısı gelecek yıl 74 bin 750'ye çıkacak. Ar-Ge prim teşvikinden yararlanacak kişi sayısı gelecek yıl 96 bin, 2022'de 97 bin, 2023'te 98 bin olacak. Gelecek yıl 7.6 milyon vatandaşın genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanacak.
1.5 milyon kişiye elektrik tüketim desteği verilecek. Eşini kaybeden 115 bin kadına nakdi yardım yapılacak ve 3.5 milyon çocuk için şartlı nakit transferi gerçekleştirilecek. Muhtaç durumdaki eşi vefat eden kadınlara aylık 325 lira olmak üzere 2 aylık periyodlarla yardım yapılıyor.

İSTİHDAM İÇİN 35.4 MİLYAR ÖDENEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine göre istihdam için 35 milyar 434 milyon lira ödenek öngörülürken, bu tutar 2022'de 41 milyar lira, 2023'te 47 milyar lira olarak hedeflendi. Sosyal güvenlik için gelecek yıl 69 milyar lira aktarılırken, bir sonraki yıl bu tutar 65.8 milyar lira olacak.
Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim için gelecek yıl 12.7 milyar lira, 2022'de 13.9 milyar lira ve 2023'te de yaklaşık 15 milyar lira destek sağlanacak. Çocukların korunması ve gelişimi için her yıl yaklaşık 4.5 milyar lira, aktif ve sağlıklı yaşam için 1.5 milyar lira, kadının güçlenmesi için de 450 milyon lira ödenek öngörülüyor.

1.1 MİLYON ANNEYE YARDIM
Gelecek yıl 1 milyon 100 bin anne doğum yardımından yararlanacak, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 8 bin 800'e, sosyal ve ekonomik destekle ailesi yanında desteklenen çocuk sayısı da 161 bine ulaşacak.
Evde bakım yardımından yararlanan sayısı 555 bine çıkarken, ailesi yanında bakımı mümkün olmayanların bakımı da 2021'de sayısı artırılacak olan resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl yaklaşık 12 milyon 414 bin bin emekli bayram ikramiyesi alırken, gelecek yıl bundan yararlanacakların sayısının 12 milyon 712'ye, 2023'te de 13 milyon 328 bine çıkması bekleniyor.

KIRSALDA 100 BİN İSTİHDAM
Aile işletmelerinin üretiminin artması, birliklerin güçlenmesi, nüfusun kırsalda tutulması amacıyla yürütülen Kırsal Kalkınma Programı için gelecek yıl 6 milyar lira bütçe öngörülürken, 100 bin kişiye ulaşılacak.
İstihdamın 2022'de 101 bin 500, 2023'te 102 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Program kapsamında son 10 yılda 16 bin 500 proje için sözleşme imzalandı. Bu projelere 4.3 milyar lira hibe desteği ödendi.
 
 
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