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Hükümet düğmeye bastı hepsi değişecek!
ISPARTA
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Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerine denetim
Türk Dil Kurumu, tabelalardan şirket isimlerine kadar her alandaki yabancı kelimelerle ilgili kapsamlı rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu’nda görüşülen raporda İngilizce isimlerin ayıklanması ve Türkçenin korunması için yasa çıkarılması önerildi.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında ele alınan bir konu, önümüzdeki yasama döneminde yasa teklifi olarak TBMM’nin önüne gelecek. Türkçenin korunması konusunda Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı kapsamlı raporun, toplantıda gündem olduğu öğrenildi. TDK’nın hazırladığı raporda hem günlük hayatta Türkçenin yerini alan yabancı kelimeler, hem tabela ve panolarda kullanılan İngilizce duyuru ve reklamlar, özellikle de şirket ve AVM isimlerinin İngilizce olmasıyla ilgili saptamaların yer aldığı öğrenildi.
 
REKLAM, AFİŞ, ŞİRKET
Toplantıda buna ilişkin günlük hayattan örnekler verilirken, geçmişte TBMM’ye yabancı dildeki reklam, ilan, pano, afiş, şirket ve lokanta isimlerinin ayıklanması ve Türkçenin doğru kullanımının sağlanması amacıyla birden fazla yasa teklifinin verildiği de anımsatıldı. Özellikle İngilizcenin şirket, otel, lokanta, AVM gibi yerlerin isimlerinde çok sık kullanıldığı, bunun da Türkçenin bir parçasıymış gibi kabul edildiği aktarıldı.
 
ANKARA’DAN ÖRNEKLER
İngilizce veya başka dillerin, yardımcı olmak ve yönlendirmek için ikinci dil olarak kullanılabileceği ancak ilk isimlerin Türkçe olması gerektiği vurgulandı. Toplantıya katılanlar, “Ankara’da yol boyunca başımızı nereye çevirsek, yabancı isimli oteller, AVM’ler, şirketler, hastaneler görüyoruz. Yeni bir yasal düzeleme ile bunlara bir düzen getirilmeli” dediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konudaki hassasiyetini dile getirdiği belirtildi.
TV PROGRAMLARI
Toplantıda ayrıca TV kanallarındaki programlarda, hem sunucu ve spikerlerin hem de programa katılan konukların günlük konuşmalarında sürekli yabancı kelimeler kullandığı, etkileyici olmak adına, Türkçe karşılığı yerine yabancı kelimelerin tercih edildiği, bu tür yayınların vatandaşa ulaşamadığı değerlendirmesi de yapıldı. Hazırlanacak yasa taslağında bu yayınlara ilişkin de düzenleme olması gerektiği ifade edildi.

Hürriyet
 
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