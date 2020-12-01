Herkesi ilgilendiriyor! İndirimli elektrik için son fırsat

Serbest tüketicileri ilgilendiren son kaynak tedarik tarifesi hakkındaki tebliğlere göre tarımsal sulama, sanayi, ticarethane abone gruplarında 1 Ocak 2021’den itibaren indirimli elektrik alabilmek için son tarih 5 Aralık. Kurumlar ikili anlaşmalarla binlerce liralık faturalarını yüzde 30’a kadar düşürebilecekler.



Hem konutlarda hem de ticarethanelerde tüketicilerin tarifelerini doğru seçerek elektrik faturalarını düşürmeleri mümkün. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) yayımlanan son kaynak tedarik tarifesi hakkındaki tebliğlere göre tarımsal sulama, sanayi, ticarethane abone gruplarında 1 Ocak 2021’den itibaren indirimli elektrik alabilmek için son tarih 5 Aralık.



Buna göre kuruluşlar ile ticarethanelerin, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, ikili anlaşma ile daha ucuza elektrik alabilmeleri için bu tarihe kadar bir tedarik şirketi ile anlaşarak sözleşme imzalamaları, değiştireceklerse enerji tedarik şirketlerini değiştirmeleri ya da sözleşmelerini yenilemeleri gerekiyor.



İKİLİ ANLAŞMA YAPILACAK

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre bu konuda girişim yapmayan kurumlar, elektriği eski tarifeden almaya devam edecek. Kuruluşlar bunu yapmazlarsa indirimden faydalanamayacak. Bu yolla ulusal tedarik tarifelerinden değil, ikili anlaşmalarla tedarik şirketlerinden daha uygun koşullarda enerji alabilirler. Ancak çok sayıda serbest tüketici bu uygulamanın farkında değil. Oysa yüksek faturalarla karşılaşan kurumlar bu yolla yüzde 30’a varan tasarruflarda bulunabilir.



NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yeni koşul ve avantajlarla enerji tedarik etmek isteyen, tüketimi serbest tüketici limiti üzerindeki tüm tarımsal sulama, sanayi ve ticarethane abone grupları en geç 5 aralık gününe kadar bir tedarik şirketi ile indirimli elektrik tedarik sözleşmesi imzalamalı diyen KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, kurum ve ticarethaneler açısından tedarik şirketi seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle özetledi:

“Tüketicilerin teklifleri mümkün olduğunca belli bir standart, belli bir şablonda talep etmeleri, karşılaştırma yapmaları gerekiyor. Farklı tedarik modellerini iyice araştırarak önerileri dikkate almalılar. Mesela fiyata duyarlı iseler başka, bütçe hassasiyetleri yüksek ise başka. Alacakları hizmetin kalitesi kritikse, sürekli destek ihtiyacı duyuluyorsa başka noktalara dikkat edilmeli. En ucuza ihtiyaçları varsa maliyet bazlı bir model olan PTF, YEKDEM bazlı fiyatlama yerinde olacaktır.”



AVANTAJ DEZAVANTAJA DÖNÜŞEBİLİR

Elektrİk tedarik şirketleri tarafından kurumlara ve ticarethanelere vaat edilenler ile sözleşmenin örtüşüp, örtüşmediğine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Kaya Uğur Karayurt, “Avantajmış gibi görünen, anlaşılması ve takibi zor olan ön koşullar, kurumlar ve ticarethaneler tarafından iyi değerlendirilmeli.

Yakın takip yapılıp yapılamayacağına, önerinin pratikte uygulanabilirliğine dikkat edilmeli. Sözleşmede avantajmış gibi görünüp, pratikte uygulanamadığı için dezavantaja dönüşebilecek maddelerden uzak durulmalı” dedi.



