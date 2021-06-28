HAYALİNİZDEKİ MOBİLYALAR ŞİMDİ ISPARTA'DA

Koltuk Takımı, Yatak Odası Takımı, Yemek Odası Takımı Modelleri, TV üniteleri, aksesuar ve evinizi güzelleştirecek yüzlerce ürün, İkizler Mobilya'da.

İkizler Mobilya, hem kaliteli hemde uygun fiyata evinizi yeniden dizayn ediyor. Tasarımı, kalitesi ve konforuyla farklı bir deneyim yaşayacaksınız...!

İkizler Mobilya Gazikemal mahallesindeki showroom mağazasına herkesi ürünlerini görmeye davet ediyor.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

İskelet Özelliği: İskelet, kasa ve ayaklar fırınlanmış gürgen ağacı

Kumaş Özelliği: Kolay silinebilir kadife dokulu ithal kumaş

Sünger Özelliği: 35 danste soft sünger

Yatak Özelliği: Sırt mekanizması ile tek kişilik yatak ve dinlenme fonksiyonu

Bakım: Kumaş ve ahşap kısımları temizlemek için, kimyasal temizleyiciler kullanmadan, nemli bir bez ile silebilirsiniz.

Üretimden kuruluma kadar her aşamada, her zaman müşteri odaklı hizmet İkizler Mobilya'da...

Adres:

Gazikemal mahallesi Hasan Fehmi Cd. No:22

Telefon:











































































İnegöl mobilya modeli olan hayalim koltuk takımı, yumuşacık, yüksek danste süngeri, kol ve sırt mekanizma avantajlarıyla, işlevselliğiyle sizlere hayalinizdeki mobilya konforunu sunuyor.İkizler Mobilya Isparta'nın her yerine İnegöl mobilyasını adresinize aracısız teslim ediyor.. Uygun fiyatlı, bol çeşitli, kaliteli mobilyaları en hızlı şekilde evinize göndermeyi misyon edinen İkizler Mobilya, İnegöl mobilyasının 2021 modellerinden olan hayalim koltuk takımıyla sizleri buluşturuyor.