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HASTANELERDE YENİ DÖNEM: SİSTEM KURULMAYA BAŞLANDI

HASTANELERDE YENİ DÖNEM: SİSTEM KURULMAYA BAŞLANDI
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Bakan Koca duyurdu: Hastanelerde yeni dönem
Tüm Türkiye'de hastanelerde yeni uygulamaya geçiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerle ilgili alınan yeni kararı duyurdu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçileceğini açıkladı. Koca, sağlık kurumlarına kapı güvenlik sistemleri kurularak 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini açıkladı.

'HIZLA ÜLKE GENELİNE YAYILACAK'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, ''Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.'' ifadelerini kullandı.

SİSTEM KURULMAYA BAŞLANDI
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla dört ay önce verdiği talimat doğrultusunda Kapı Güvenlik Sistemleri kurulmaya başlandı.

Uygulama Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede başlandı.

Kapı Güvenlik Sistemleri sayesinde hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasadışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişi engellenecek.

DOKTORLAR SAYGIYI HAK EDİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısında bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #DoktorumaSaygı etiketini kullanarak şunları kaydetti:
"Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim."
 
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