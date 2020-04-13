Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan ''Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık. 17 Nisan 00:00'dan 19 Nisan 00:00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan ve 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu için alınan 31 ildeki sokağa çıkma yasağı da bu tedbirlerden biridir. İlk saatlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbiri alacağız" dedi.