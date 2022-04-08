Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede

Son günlerde patates ve soğanda yine bilindik oyun sahne aldı. Don nedeniyle mahsulün gecikmesini fırsat bilen tüccarlar, depodaki ürünü piyasaya çıkarmadı. Arz düşünce patates 10 TL’yi, soğan 8 TL’yi gördü.

eçtiğimiz yıllarda patates-soğanda yapılan stokçuluk oyunu yine sahneye konuldu. Son günlerde depolarda çürümeye yüz tutmuş soğan videoları yeniden ortaya çıktı. Soğan ve patates fiyatları da hızlı bir tırmanışa geçti. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 2-3 liradan satılan patatesin kilogram fiyatı Hal'de 8 TL, pazarda ise 10 TL'yi gördü.

ADANA HASATI SARKTI

İKİ HAFTAYA DÜŞECEK

NEVŞEHİR'DE STOKLUYORLAR!

TİCARET BAKANLIĞI DENETİMİ ARTIRMALI

DENETİM OLMAZSA 15 LİRAYI GÖRÜR

Kuru soğan ise Hal'de 4 TL'yi, pazarda 6-7 lirayı buldu. Son dönemde yaşanan hızlı fiyat artışının arkasından ise yine stokçular çıktı. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın bu oyuna seyirci kalıp, sahada denetimlerini artırmaması da tepki çekti.Patates ve soğanda ilk hasat Adana bölgesinde yapılıyor. Hemen her yıl nisan ortasında yapılan patates hasadını bu yıl martta gelen don vurdu. Patatesin çiçeğini etkileyen don nedeniyle mahsulde yüzde 50 kayıp yaşanırken, ürün hasadı ise havaların soğuk gitmesi nedeniyle mayıs ortasına sarktı. Bu durumu fırsat bilen tüccarlar, kışlık patatesleri Nevşehir'deki depolarda tutup, piyasaya sürmedi. Arz düşünce fiyatlar arttı.Soğanda ise geçen yıl zarar eden üreticilerin bu yıl ekimi kısması fiyatı hareketlendirdi. Ağırlıklı olarak Ankara Polatlı bölgesinde tutulan soğanlarda havaların ısınmasıyla birlikte çürüme başlıyor. Bu ürünlerde çürüklerin ayıklanıp iyi olanların piyasaya sürülmesi gerekiyor. Ancak fırsatçılar fiyatı yukarıda tutabilmek için tonlarca soğanı dökebiliyor. Soğanda da ilk hasadın yapılacağı yer yine Adana bölgesi. Soğanın dondan etkilenmeyeceğini belirten üreticiler, iki hafta içinde yeni mahsulün piyasaya gireceğini, fiyatların düşeceğini belirtiyor.Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bölgede yaşanan don olayları nedeniyle patates hasadının bir ay sarktığını söyledi. Doğan,dedi.Soğanın dondan etkilenmediğini anlatan Doğan, "" diye konuştu.Nevşehir Ziraat Odası Genel Sekreteri Olcay Bozdemir, Nevşehir'de patatesin çiftçi tarafından değil tüccar tarafından depolandığını belirterek,dedi. Havaların ısınmaya başladığını anlatan Bozdemir,diye konuştu.Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Adana'da nisanda sökülecek olan patatesin soğuk hava nedeniyle mayısa sarktığını belirterek, "Halihazırda depolardaki patatesleri tüketiyoruz. Ancak onlar piyasaya tam sürülmüyor. Ticaret Bakanlığı patates ve soğanı daha iyi takip etmeli. Böyle giderse patatesin kilosu 15-20 lirayı geçer" dedi.