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Haber: MEB'den Kritik Hamle! Karar 81 Ile Gönderildi...

Son Dakika: MEB'den Kritik Hamle! Karar 81 Ile Gönderildi...

Haber: MEB'den Kritik Hamle! Karar 81 Ile Gönderildi...
ISPARTA
G.Tarihi: 26.09.2020 22:01
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise stajları ile ilgili son dakika kararı alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri, 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya staj yapabilecek.

Meslek liseleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler" ifadelerine yer verildi. 

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca "Okulların açılmasıyla ilgili özellikle vaka sayısında gelen eğitim alan öğrenciler için söylüyorum, herhangi bir artış olmadığını, sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim... Bilim Kurulu önümüzdeki haftalarda salgının seyrini değerlendirerek kademeli geçişi gündeme alacaktır." ifadelerini kullandı. 

Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde; 

Bizim sorumluluğumuz çok büyük. Bazı kararları vermek sorarak, istişare ederek vermek büyük bir sorumluluk. Ben okulları geziyorum hatta habersiz gidiyorum. Çat kapı gidiveriyorum. Gördüğüm şey şu; İnanılmaz bir dikkat ve saygı var. O kadar büyük bir farkındalık var ki. Bu kadar büyük dikkat çocukları başka bir şeye yöneltebilir mi acaba diye içimden konuşuyorum. Sürekli 'aman dikkat' denilen yerde bazen başka dikkatler söz konusu olabilir.


"OKULA GÖNDERİLME ORANI YÜKSEK"

1. sınıfların okula gönderilme oranı çok yüksek. Bu kadarını beklemiyorduk. Okullar açılsa velilerimizin ne kadarı çocuklarını okula göndermek isterler. %30-%40'lara dayanmıştı. Fakat Türkiye ortalaması %70'lerin üzerinde. Bazı bölgelerde %90'ların üzerinde.

TEMİZLİK VE HİJYEN TEDBİRLERİ

Ben okulun öz denetimin daha önemsiyorum. Müdürlerimiz öğretmenlerimizle birlikte, okulun gidişatını inceleyen arkadaşlarımız var. Binlerce okulumuz var. Hasan Ali Yücel döneminde bütün Türkiye'de lise sayısı 50'nin altındaydı. Şimdi bizim 12 bin okulumuz var. 

Son dakika: MEB'den kritik hamle! Karar 81 ile gönderildi...
Büyük sayılardan söz ediyoruz. Bir okulumuzda problem varsa muhakkak yönetim müdahale ediyor. Denetmenler zaten var. Eksiğimiz elbet vardır. Her zaman olabilir. Ama biz fotoğrafa baktığımız zaman yüzde 99'unun çok büyük bir kısmının işlediği sistemde istisnai bir hadiseye bakarak okullarımızı tamamı pis diyemeyiz. 

2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM YETERLİ Mİ?

2 gün yetmez net söylüyorum. Ama bunu biz tercih etmiyoruz. Keşke okulları hemen açabilsek. Bize düşen sorumluluk nedir, bunun gereğini yap. İlla uzaktan eğitim olsun diye istemiyorum. Belki mesleki olarak düşünüyorum ama bu çocukların ilk ihtiyacı duygusal bağ.

Öğretmeniyle ilk defa konuşacak bir çocuktan bahsediyoruz. Bu çocukların duygusal ihtiyacını halledelim ilk vazife bu. İkinci vazife okuma. Harfleri ses dönüştürüp okumaktır. Okuma ile ilgili asıl önemli olan şey okuduğunu anlama. Dünyada hiçbir ülkede olmadı biz yaz okulu açtık TV'de. Yaz boyunca çocuklara okuma yazma içeriği verdik. Çocuk neyle karışılacağını bilsin. Harfin nasıl şekillendiğin görsün. 

 
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