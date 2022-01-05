ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Isparta merkezde 30.12.2021 günü bir iş yerinden meydana gelen HIRSIZLIK olayının failleri biri kadın (2) kişinin kimlikleri İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip marifetiyle yapılan çalışma ile belirlenmiştir.



Yılbaşı öncesinde basında da yer alan ve iş yerinden yaklaşık 4.000 TL değerindeki (2) kol saatinin çalınması olayıyla ilgili Isparta merkezdeki KGYS kameraları ve iş yerlerinde kurulu bulunan iç ve dış 64 kameradan alınan 1920 dakikalık görüntü üzerinden sürülen iz neticesinde kaldıkları adres tespit edilen şahıslar yakalanmış, iş yerinden çaldıkları KOL SAATLERİ suç eşyası olarak ele geçirilmiş, saatler iş yeri sahibine teslim edilmiş, (22) ve (21) yaşlarındaki (A.E.B) ve (S.A) isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.



Kamu güvenliği ve şehrimizin esenliği açısından çok kıymetli bulduğumuz İŞ YERİ ve APARTMAN ÇEVRE KAMERALARINI çalışır ve bakımlı tutan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.



Ayrıca şehrimizin güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımızda çokça istifade ettiğimiz WhatsApp ve BİP tabanlı 0505 318 32 44 numaralı hattımıza YAZILI OLARAK gönderilen ihbar ve bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini bir kez daha siz değerli hemşehrilerimize duyurmak isteriz.







