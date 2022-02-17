YAŞLI DOSTU HASTANELERİMİZ AÇIKLANDI

Isparta'da 2. Basamak sağlık tesisleri olan Isparta Şehir Hastanesi, Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Yalvaç Devlet Hastanesi, Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi ile Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi “Yaşlı Dostu Hastane” kriterlerine uygun hale getirildi. Ayrıca, Isparta Şehir Hastanesi bünyesinde “Yaşlı Dostu Hastane” kriterlerine uygun olarak aynı zamanda Geriatri polikliniği de hizmet vermeye başladı.