Aziz şehidimiz Tuğgeneral Sezgin Erdoğan adının verildiği lisede anıldı.

Uzun yıllar Isparta’da görev yapan ve 9 Eylül 2020 tarihinde İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için Halıkent Mahallesinde adının verildiği Şehit Sezgin Erdoğan Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.Törene başta şehidimizin eşi Emine Erdoğan, kızları Elif Naz ve Eylül Erdoğan olmak üzere Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, adli ve askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimiz için Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulması ve dua edilmesiyle başlayan tören şehidimizin başarılarla ve kahramanlıklarla dolu özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.Anma törenindeki konuşmasına şehit Tuğgeneral Sezgin’in ailesine taziye dileklerini yeniden ileterek başlayan Vali Seymenoğlu konuşmasında ailenin vakur duruşundan övgüyle söz etti.Vali Seymenoğlu, “Çok hüzünlü bir konu için bir aradayız. Sevgili öğrenciler sizler bu hüznü eminim ki her gün yaşıyorsunuz. Şehidimizin adının taşıdığı okulda öğrenim görmeniz aynı zamanda büyük bir şeref, gurur ve onur. Okulunuzun adı şehidimiz Sezgin paşamızın ismi ile özdeşleştirildi. Emin olabilirsiniz ki bu okul burada olduğu müddetçe Sezgin paşamızın ismi sizlerle beraber burada yaşayacaktır. O yüzden şehidimizin çok değerli eşi ve çocukları emin olabilirsiniz ki emanetiniz emin ellerde. Emanetiniz önce devletimize, askerimize, polisimize ve bizlere teslim ama en önemlisi de gençlerimize ve öğretmenlerimize teslim. Bu okullarda şehitlerimizin isimlerinin anılıyor olması devlet olarak bizleri çok mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de şehitlerimiz elbette olacak. Var olacağız diyorsak, güçlü olacağız diyorsak mutlaka şehitlerimiz olacaktır. Ben gençlerimize ve öğretmenlerimize seslenmek istiyorum: Ne olur bu isme yakışır başarılar elde edelim, ne olur aramızdan ileriye dönük, ülkemizi, bayrağımızı, milletimizi, ve manevi değerlerimizi daha da yükseklere taşıyacak gençler yetiştirmeye çalışalım” diye konuştu.Ardından Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için okul içinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan eserler öğrenciler tarafından okundu. Birincilere ödülleri Vali Seymenoğlu tarafından verildi.Törende Vali Seymenoğlu tarafından şehidimizin eşi Emine Erdoğan, kızları Elif Naz ve Eylül Erdoğan’a plaket ve çiçek takdim edildi.Tören sonunda okulda Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan anısına düzenlenen köşenin açılışı gerçekleştirildi.