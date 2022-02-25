Şener “inşallah bu okullardan bizi örnek alan kişiler çıkar”

HABERİN VİDEOSU VE GÖRSELLERİ

Okulların daha nitelikli şekilde eğitim öğretime devam edebilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yeni okul inşaatlarının yanında okul güçlendirme çalışmaları da tamamlanmakta. Kamu kaynaklarıyla devam eden çalışmalara hayırsever vatandaşlar da büyük katkılar sunuyor. Bu katkının en güzel örneklerinden biri Gülistan mahallesindeki okulda hayat buldu.Geçmişten günümüze eğitime yaptığı katkılarla tanınan hayırsever iş insanı İbrahim Şener eski Gülistan Lisesi’nin güçlendirme çalışmalarını karşılayarak okulun yeniden eğitim öğretime kazandırılmasını sağladı. İbrahim Şener Ortaokulu ismiyle yenden öğrencilerine kavuşan okulda açıklamalarda bulunan Şener; gençlere, öğrencilere yapılan yatırımın en güzel yatırım olduğunu belirterek “ İyi bir neslin yetişmesi, ülkemize faydalı olacak kişilerin yetişmesi için gayret ediyoruz. Bu haz beni mutlu ediyor. Eğitime hizmet etmek istiyorum. Benimle aynı ismi taşıyan ve genç yaşta vefat eden rahmetli torunumun adını yaşatmak için bu okula yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah bu okullardan bizi örnek alan kişiler çıkar, buralar çoğalır. Elbette devletimiz her şeyi yapmaya muktedir ama bizlerin de karınca kararınca bir şeyler yapmamız lazım. Bunlar bizim asli görevimiz” diye konuştu.Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde eğitim gönüllüsü hayırsever iş insanı İbrahim Şener ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’la İbrahim Şener Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette eğitime sunduğu katkılardan dolayı Şener’e bir kez daha teşekkür eden Vali Seymenoğlu okulda incelemelerde bulunarak okul yöneticilerinden bilgiler aldı. Ders arasında öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Seymenoğlu öğretmenlerle eğitim öğretim faaliyetleri hakkında sohbet etti.Öğretmenlere “Çocuklarımız sizlere emanet, bizler sizlere güveniyoruz, sizler de bizlere güvenin” diyerek okul içerisinde, öğretmenlerin sadece eğitime odaklanmalarının önemli olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu “ Öğrencilerimiz bizlere emanet, onlarla iyi iletişim kurabilmeliyiz. Onları hayata da hazırlayabilmeliyiz. Bu konuda sizlerden destek istiyorum. Aynı zamanda bağımlılıklarla mücadele konusunda da sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.