Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı 11 ayın sultanı Ramazan Ayının birinci haftası geride kaldı. Isparta Belediyesi de pandemiden dolayı kuramadığı iftar çadırını bu yıl faaliyete geçirirken, her gün binlerce vatandaş iftarını açıyor. Diğer taraftan da Belediye Kültür Merkezinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik de çeşitli programlar düzenleniyor.Isparta Belediyesi bu yıl Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi yanına aynı anda binlerce vatandaşın iftarını açabilmesi için çadır kurdu. Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin, vatandaşların ve iş insanlarının katkılarıyla sofralar kuruluyor.Diğer taraftan da Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli programlar düzenleniyor. Bu programlardan sonuncusu ise çocuklara ve yetişkinlere yönelik oldu.Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan programda çocuklar Ateşbaz, Tosun Paşa, Ayıcık, Hacivat Karagöz ve Pehlivanların gösterileriyle eğlenceli dakikalar yaşadı. Yine Belediye Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Geleneksel Türk Tiyatrosunun önemli örneklerinden olan orta oyunu da yetişkinlere yönelik sergilenirken, müziklere Isparta Belediyesi Bando Takımı eşlik etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hazırlanan programlar kapsamında vatandaşlar güzel bir ramazan akşamı geçirirken, programlar ay boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Programın tekrarı ise 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 20.00’da gerçekleşecek.