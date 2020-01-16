ISPARTA32 SPOR MAÇI KAZANDI



İkinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Ispartaspor, ilk hazırlık maçında BAL 9. Grup takımlarından Bursa Yıldırımspor’u 3 – 2 mağlup etti. Yeşil –Pembeli ekibe galibiyeti getiren golleri takımın golcüleri Enes İlhan Yüksel, Volkan Serim ve penaltıdan İbrahim Zeytin kaydetti.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor, ligde ikinci yarı öncesi ilk hazırlık maçında Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta Bursa temsilcilerinden Bursa Yıldırımspor’u 3 – 2 mağlup etti.



Hazırlık Maçı Sonucu:



Isparta 32 Spor 3 - 2 Bursa Yıldırımspor

Goller : Enes İlhan Yüksel, Volkan Serim ve İbrahim Zeytin (Penaltı)



