Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Isparta, Antalya ve Burdur’da en yüksek ihracat gerçekleştiren kuruluşlara ‘İhracat Yıldızı’ Ödülü verdi. Isparta’dan 9 kuruluş ‘En Yüksek İhracat Yapan Kuruluşlar’ listesine girerek ‘İhracat Yıldızı’ ödülü aldı
-Demirel ailesinin 3 şirketi listede yer aldı, KİMO Tekstil alanında lider oldu
Demirel Grubu’na ait GÖLTAŞ, ORMA, Puccinelli Elmataş ‘İhracat Yıldızı’ oldu. GÖLTAŞ alanında 3. sırada yer aldı. Beşler Kuruyemiş, Adım Tekstil, Şahlanlar Gıda ve KOFS Silah Sanayi ‘İhracat Yıldızı’ ödülüne almaya hak kazandı. KİMO Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. alanında Batı Akdeniz’in En Yüksek İhracat yapan kuruluşu unvanını da almayı başardı.
-Tek çıkış yolumuz “Kârlı İhracat” ve gelirin tekrar yatırıma dönmesidir
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin refaha çıkmasının en güçlü enstrümanlarından birinin ihracat olduğunu söyledi. İhracatın da sürdürülebilir olmasının temel şart olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, şu saptamaları yaptı: “Ve akabinde de ‘Kârlı Bir Bir İhracat” gerekiyor. Edilen kârların da tasarrufa ve yatırıma yönlendirilmesi gerekiyor. Başka çıkış yolu yok.”
-Isparta’dan 9 kuruluş ‘İhracat Yıldızı’
Isparta, Antalya ve Burdur’a en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen ‘İhracatın Yıldızları 2020' töreninde ödüllerini aldı. Toplam 26 kategoride 102 ihracatçı firma ödüllerini alırken, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2021 yılını 2,5 milyar dolar ihracatla kapatacaklarını, 2022 yılında ise yüzde 20 artışla 3 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı. Firmalara ödülleri BAİB Başkanı Çavuşoğlu ve BAİB Başkan Yardımcıları ile BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildi.
BAİB Başkanı Çavuşoğlu, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada korona salgını ve ülkemizde de görülen omicron varyantı nedeniyle geniş kapsamlı bir tören düzenleyemediklerini söyleyerek, Batı Akdeniz'den gerçekleşen ihracata ve 2022 yılı hedeflerine değindi. BAİB Başkanı Çavuşoğlu, "Korona salgınına rağmen 2 yıldır önemli bir ihracat performansı sergiliyoruz. Bu yıl bugün itibariyle 2 milyar 430 milyon dolarlık ihracata imza attık. Yılı 2,5 milyar dolarlık bir rakamla kapatmayı bekliyoruz. Görevi devraldığımızda 2 milyar 300 milyon dolarlık bir hedef belirlemiştik. Şu anda hedefi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek yıl için daha büyük bir hedef belirledik" diye konuştu.
İhracatı artırmak için çeşitli sektörlerden ticari heyetlerle farklı ülkelere ziyaretler gerçekleştireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Gübre sektörümüz için Brezilya'ya, mobilya ve ağaç orman sektörümüz için İngiltere'ye ticari heyet düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Bölgemizden daha fazla ihracat gerçekleştirebilmek için firmalarımızı ticaret heyetlerimize ve çalışmalarımıza davet ediyorum” dedi.
-‘İhracat Yıldızı’ alan Isparta kuruluşları:
-BEŞLER KURUYEMİŞ VE GIDA MAD.İML.VE PAZ.TİC. A.Ş. (2 AYRI KATEGORİ)
-KOFS SİLAH SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
-ŞAHLANLAR GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
-ADIM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- PUCCINELLI-ELMATAŞ GÖLLER BÖL. MEY.VE SEB.DEĞERL.SAN.TIC.A.Ş.
-KİMO TEKS. KONF. SAN. VE TİC. A.Ş
-GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
-ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN VE TİC.A.Ş
-2020 YILI BAİB İHRACAT SIRALAMASI:
1 AGT DIŞ TİCARET A.Ş.
2 ADOPEN PLASTİK VE İNŞ.SAN.A.Ş.
3 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.
-YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ:
1 ANAFRUIT GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2 KOÇ ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3 HATİPOĞLU TARIM O.Ü.E.I.T.T.E. P.Ü.İ.İ.S.V.T.LTD.ŞTİ.
4 DİLBAZ İHRACAT İTHALAT VE PAZ. GIDA TAR.ÜR.İNŞ.T.T.S.LTD.ŞTİ.
5 OVATAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
6 ANI TARIM MEYVE GIDA TUR.NAK.HAY.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
7 BABACANLAR SEBZE MEYVE KOM. TAR.TUR.GIDA TIC.LTD.ŞTI.
8 ERBEYLER TARIM LOJ.GID.GÜM.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
9 WEST TARIM ÜR.PAK.NAKL.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
10 DESPAK TAR.ÜRN.PAK.GID.VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
-MADEN VE METALLER SEKTÖRÜ:
1 ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş.
2 FARİS MERMER İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
3 A7 DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4 DALİ MADENCİLİK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
5 BG-TAŞ MADENCİLİK SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
6 ONUR MERMER MADENCİLİK TURİZM TARIM GIDA TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
7 BEKA MER MERMER MAD.MÜŞ.MÜH.VE İNŞ.DIŞ.TİC.A.Ş.
8 SEKAMAR MERMER MAD.İNŞ.MALZ.NAK.TAAH.İTH.VE İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
9 AKIN MERMER TEKS.İNŞ.MAK.ENJ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
10 LAMOS MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
-AĞAÇ MAMÜLLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ:
1 AGT DIŞ TİCARET A.Ş.
2 ANKUTSAN ANTALYA KUTU SAN.OLUKLU MUK.KAĞ.TİC. A.Ş.
3 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.
4 ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN VE TİC.A.Ş
5 DÜLGER AĞAÇ SANAYİ A.Ş.
6 LİNE EXPORT TEKS.MOB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
7 OYLAT MOBİLYA TEKS.TUR.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
8 ALSAMMAN SEY.AC.TUR.İNŞ.EML.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
9 İSMET ACUN AHŞAP AMBALAJ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
10 EMKER NAKLİYAT MAD.MOB.TUR.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
-KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ:
1 ADOPEN PLASTİK VE İNŞ.SAN.A.Ş.
2 DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TIC. A.Ş.
3 ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.
-DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ:
1 ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.
2 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.
3 VARNET CAM SERA SİS.İNŞ.İHR.İTH.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
-MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ:
1 AGROLINE DANIŞMANLIK DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
2 GREEN AGRO SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
3 AS ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.
-HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ:
1 SYNGENTA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş
2 YÜKSEL TOHUM TARIM SANAYİ VE TİCARET AŞ.
3 BEŞLER KURUYEMİŞ VE GIDA MAD.İML.VE PAZ.TİC. A.Ş.
-İKLİMLENDİRME SANAYİİ SEKTÖRÜ:
1 ESLİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL.PAZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
2 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.
3 İMT SERA OTOMASYON ELEK. TAR. ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
-ÇİMENTO CAM SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ:
1 DEMİR MADEN ÇİM.HAZ.BET.İNŞ.NAK.SAN.TİC.AŞ.
2 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.
3 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
-HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ:
1 KİMO TEKS. KONF. SAN. VE TİC. A.Ş
2 RAL TEKSTİL A.Ş.
3 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.
-ÇELİK SEKTÖRÜ:
1 İMT SERA OTOMASYON ELEK. TAR. ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
2 KUTLUATA MAKİNA SAN. VE TİC. AŞ.
3 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.
-MEYVE SEBZE MAMULLERİ SEKTÖRÜ:
1 MEYKON MEYVE VE KAY.SU SAN.VE TİC. A.Ş.
2 PUCCINELLI-ELMATAŞ GÖLLER BÖL. MEY.VE SEB.DEĞERL.SAN.TIC.A.Ş.
3 ASGÜÇ GIDA TARIM NAK. TEKS. İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
-TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ:
1 İPTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2 REMATEKS TEKS.TİC.VE SAN.A.Ş
3 ADIM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
-ELEKTRİK - ELEKTRONİK SEKTÖRÜ:
1 CW ENERJİ MÜH.TİC.VE SAN. A.Ş.
2 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.
3 İMT SERA OTOMASYON ELEK. TAR. ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
-SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ:
1 YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜR.SAN.TİC.A.Ş.
2 ARY GIDA MADDELERİ LOJİSTİK NAK.OTO.İNŞ.TUR.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
3 ŞAHLANLAR GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
-SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ SEKTÖRÜ:
1 YILDIZ SİLAH SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
2 KOFS SİLAH SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3 GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.
-HALI SEKTÖRÜ:
1 ZENOVA CARPET TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.
3 NECATİ HALICILIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
-TAŞIT ARAÇLARI VE YAN SANAYİ SEKTÖRÜ:
1 KLAS GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2 ANTSAR OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
3 AYCO DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
-TÜTÜN SEKTÖRÜ:
1 MEYFAR TÜTÜN MAMÜLLERİ TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
2 GÜNAYLAR GROUP ARM.MELA ÜRT.PAZ.İTH.İHR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
3 KARFEYL İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
-DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ:
1 RAİNBOW MÜCEVHERAT TURZ. SAN. VE TİC A.Ş.
2 CAN MÜCEVHERAT TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
3 BEDASTAN KUYUMCULUK DERİ TEKS. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
-DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ:
1 DENVER DERİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2 DENVER MAĞAZACILIK KUYUM.DER.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
3 LEATHERCLUB TEKSTİL VE DERİ TURZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
-KURU MEYVE VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ:
1 OBA KURUYEMİŞ TİC.VE SAN.A.Ş.
2 BEŞLER KURUYEMİŞ VE GIDA MAD.İML.VE PAZ.TİC. A.Ş.
3 ŞÜKRÜ GÜLBAKAN - ŞÜKRÜ BABA ŞEKERLEME İMALATI
-DİĞER SANAYİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ:
1 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.
2 FİPOL DENİZ ARAÇLARI TURİZM PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.
3 TNT PLASTİK VE SİLİKON SAN. VE TİC. A.Ş.
-GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ:
1 ALİ KASAPOĞLU
2 BADİLLİ YATÇILIK VE YAT MALZEMELERİ TAŞ.TUR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
3 ARCHİE İNŞ TUR.SEY.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ
-ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ:
1 KEKOVA TARIM ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2 ÖZTÜRK BULUT ZEYTİN ÜR.PAZ.İNŞ.TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
3 GÖKTÜRK DERİ TUR.GID.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
-FINDIK VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ:
1 OBA KURUYEMİŞ TİC.VE SAN.A.Ş.
2 ER-PA İNŞ.TUR.TELF.OTO.VE YED. PAR. GID.VE HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
3 ADALYA MEYVE SEBZE VE TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ