Isparta, Antalya ve Burdur’a en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen ‘İhracatın Yıldızları 2020' töreninde ödüllerini aldı. Toplam 26 kategoride 102 ihracatçı firma ödüllerini alırken, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2021 yılını 2,5 milyar dolar ihracatla kapatacaklarını, 2022 yılında ise yüzde 20 artışla 3 milyar dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı. Firmalara ödülleri BAİB Başkanı Çavuşoğlu ve BAİB Başkan Yardımcıları ile BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından verildi.BAİB Başkanı Çavuşoğlu, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada korona salgını ve ülkemizde de görülen omicron varyantı nedeniyle geniş kapsamlı bir tören düzenleyemediklerini söyleyerek, Batı Akdeniz'den gerçekleşen ihracata ve 2022 yılı hedeflerine değindi. BAİB Başkanı Çavuşoğlu, "Korona salgınına rağmen 2 yıldır önemli bir ihracat performansı sergiliyoruz. Bu yıl bugün itibariyle 2 milyar 430 milyon dolarlık ihracata imza attık. Yılı 2,5 milyar dolarlık bir rakamla kapatmayı bekliyoruz. Görevi devraldığımızda 2 milyar 300 milyon dolarlık bir hedef belirlemiştik. Şu anda hedefi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek yıl için daha büyük bir hedef belirledik" diye konuştu.İhracatı artırmak için çeşitli sektörlerden ticari heyetlerle farklı ülkelere ziyaretler gerçekleştireceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Gübre sektörümüz için Brezilya'ya, mobilya ve ağaç orman sektörümüz için İngiltere'ye ticari heyet düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Bölgemizden daha fazla ihracat gerçekleştirebilmek için firmalarımızı ticaret heyetlerimize ve çalışmalarımıza davet ediyorum” dedi.BEŞLER KURUYEMİŞ VE GIDA MAD.İML.VE PAZ.TİC. A.Ş. (2 AYRI KATEGORİ)-KOFS SİLAH SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ŞAHLANLAR GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.-ADIM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.- PUCCINELLI-ELMATAŞ GÖLLER BÖL. MEY.VE SEB.DEĞERL.SAN.TIC.A.Ş.-KİMO TEKS. KONF. SAN. VE TİC. A.Ş-GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN VE TİC.A.Ş1 AGT DIŞ TİCARET A.Ş.2 ADOPEN PLASTİK VE İNŞ.SAN.A.Ş.3 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.1 ANAFRUIT GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2 KOÇ ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ3 HATİPOĞLU TARIM O.Ü.E.I.T.T.E. P.Ü.İ.İ.S.V.T.LTD.ŞTİ.4 DİLBAZ İHRACAT İTHALAT VE PAZ. GIDA TAR.ÜR.İNŞ.T.T.S.LTD.ŞTİ.5 OVATAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ6 ANI TARIM MEYVE GIDA TUR.NAK.HAY.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ7 BABACANLAR SEBZE MEYVE KOM. TAR.TUR.GIDA TIC.LTD.ŞTI.8 ERBEYLER TARIM LOJ.GID.GÜM.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.9 WEST TARIM ÜR.PAK.NAKL.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.10 DESPAK TAR.ÜRN.PAK.GID.VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ1 ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş.2 FARİS MERMER İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.3 A7 DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ4 DALİ MADENCİLİK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.5 BG-TAŞ MADENCİLİK SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.6 ONUR MERMER MADENCİLİK TURİZM TARIM GIDA TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.7 BEKA MER MERMER MAD.MÜŞ.MÜH.VE İNŞ.DIŞ.TİC.A.Ş.8 SEKAMAR MERMER MAD.İNŞ.MALZ.NAK.TAAH.İTH.VE İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.9 AKIN MERMER TEKS.İNŞ.MAK.ENJ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.10 LAMOS MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.1 AGT DIŞ TİCARET A.Ş.2 ANKUTSAN ANTALYA KUTU SAN.OLUKLU MUK.KAĞ.TİC. A.Ş.3 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.4 ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN VE TİC.A.Ş5 DÜLGER AĞAÇ SANAYİ A.Ş.6 LİNE EXPORT TEKS.MOB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ7 OYLAT MOBİLYA TEKS.TUR.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.8 ALSAMMAN SEY.AC.TUR.İNŞ.EML.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.9 İSMET ACUN AHŞAP AMBALAJ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.10 EMKER NAKLİYAT MAD.MOB.TUR.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ1 ADOPEN PLASTİK VE İNŞ.SAN.A.Ş.2 DOKTOR TARSA TARIM SAN.VE TIC. A.Ş.3 ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.1 ETİ ALÜMİNYUM A.Ş.2 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.3 VARNET CAM SERA SİS.İNŞ.İHR.İTH.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ1 AGROLINE DANIŞMANLIK DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.2 GREEN AGRO SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.3 AS ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.1 SYNGENTA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş2 YÜKSEL TOHUM TARIM SANAYİ VE TİCARET AŞ.3 BEŞLER KURUYEMİŞ VE GIDA MAD.İML.VE PAZ.TİC. A.Ş.1 ESLİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL.PAZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.3 İMT SERA OTOMASYON ELEK. TAR. ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.1 DEMİR MADEN ÇİM.HAZ.BET.İNŞ.NAK.SAN.TİC.AŞ.2 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.3 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ1 KİMO TEKS. KONF. SAN. VE TİC. A.Ş2 RAL TEKSTİL A.Ş.3 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.1 İMT SERA OTOMASYON ELEK. TAR. ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2 KUTLUATA MAKİNA SAN. VE TİC. AŞ.3 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.1 MEYKON MEYVE VE KAY.SU SAN.VE TİC. A.Ş.2 PUCCINELLI-ELMATAŞ GÖLLER BÖL. MEY.VE SEB.DEĞERL.SAN.TIC.A.Ş.3 ASGÜÇ GIDA TARIM NAK. TEKS. İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.1 İPTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.2 REMATEKS TEKS.TİC.VE SAN.A.Ş3 ADIM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.1 CW ENERJİ MÜH.TİC.VE SAN. A.Ş.2 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.3 İMT SERA OTOMASYON ELEK. TAR. ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.1 YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜR.SAN.TİC.A.Ş.2 ARY GIDA MADDELERİ LOJİSTİK NAK.OTO.İNŞ.TUR.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.3 ŞAHLANLAR GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.1 YILDIZ SİLAH SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.2 KOFS SİLAH SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ3 GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.1 ZENOVA CARPET TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.3 NECATİ HALICILIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ1 KLAS GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ2 ANTSAR OTOMOTİV DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.3 AYCO DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.1 MEYFAR TÜTÜN MAMÜLLERİ TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2 GÜNAYLAR GROUP ARM.MELA ÜRT.PAZ.İTH.İHR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.3 KARFEYL İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.1 RAİNBOW MÜCEVHERAT TURZ. SAN. VE TİC A.Ş.2 CAN MÜCEVHERAT TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.3 BEDASTAN KUYUMCULUK DERİ TEKS. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.1 DENVER DERİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ2 DENVER MAĞAZACILIK KUYUM.DER.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ3 LEATHERCLUB TEKSTİL VE DERİ TURZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.1 OBA KURUYEMİŞ TİC.VE SAN.A.Ş.2 BEŞLER KURUYEMİŞ VE GIDA MAD.İML.VE PAZ.TİC. A.Ş.3 ŞÜKRÜ GÜLBAKAN - ŞÜKRÜ BABA ŞEKERLEME İMALATI1 SEMBOL ULUSLARARASI YAT.PEY.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.2 FİPOL DENİZ ARAÇLARI TURİZM PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.3 TNT PLASTİK VE SİLİKON SAN. VE TİC. A.Ş.1 ALİ KASAPOĞLU2 BADİLLİ YATÇILIK VE YAT MALZEMELERİ TAŞ.TUR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ3 ARCHİE İNŞ TUR.SEY.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ1 KEKOVA TARIM ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.2 ÖZTÜRK BULUT ZEYTİN ÜR.PAZ.İNŞ.TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.3 GÖKTÜRK DERİ TUR.GID.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.1 OBA KURUYEMİŞ TİC.VE SAN.A.Ş.2 ER-PA İNŞ.TUR.TELF.OTO.VE YED. PAR. GID.VE HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.3 ADALYA MEYVE SEBZE VE TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ