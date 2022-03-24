Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etti.Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü’yle 68 ildeki 92 sosyal bilimler lisesine kurumun desteğiyle ‘Atatürk Kitaplığı’ kazandırılması kapsamında ilimizde bulunan Özgen, proje ve kurumu hakkında Vali Seymenoğlu’na bilgi verdi.Proje kapsamında Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanesi'ne kazandırılan Atatürk Kitaplığı için Özgen’e teşekkür eden Vali Seymenoğlu, kendisini Isparta’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Projeyle Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanesi'ne Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 824, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce de 508 kitap olmak üzere toplam 1332 kitap kazandırıldı.