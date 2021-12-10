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Haber Ajansı: Asgari ücrette ilk rakamlar açıklandı

Haber Ajansı: Asgari ücrette ilk rakamlar açıklandı
ISPARTA
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Toplantı bitti! Asgari ücrette ilk rakamlar geldi

Asgari ücret tespiti için yapılan 3. toplantı sona erdi. Bir anlaşmanın çıkmadığı toplantı sonrası ilk rakamlar açıklandı. Çalışma Genel Müdürü, TİSK'in 3100 TL teklif ettiğini belirtirken TÜRK-İŞ ise 3900 TL istediğini açıkladı.

İşveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda taraflar taleplerini paylaştı.
  • Toplantının ardından yapılan açıklamada Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "İşverenler asgari ücretti 3 bin 100 lira olarak uygun buluyor. Türk-İş bu rakamı 3 bin 900 liranın altına düşmez diyor." dedi.
 
  • TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise 3 bin 100 gibi bir rakamın olmadığını çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini söyledi.
 
  • Türk-İş ise görüşmede anlaşma sağlanamadığını belirtti.
 
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda uzlaşmaya varılamadı. Asgari ücret tarihi henüz belirlenmeyen 4. toplantıya kaldı.
Toplantıyı kilitleyen nokta enflasyon rakamları oldu. TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının baz alınmasını istedi. Türk-İş ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti

ASGARİ GEÇİM TUTARI HAFİF İŞTE 2.979 TL, AĞIR İŞTE 3.567 TL OLDU
Öte yandan TÜİK bu yıl asgari geçim tutarı açıklamadı. Komisyon, Hacettepe Üniversitesi'nin bir işçinin günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işte 2.979 TL, ağır işte 3.567 TL oldu.

ASGARİ GEÇİMİ TİSK 3.100, TÜRK-İŞ 3.900 TL HESAPLADI
Çalışma Genel Müdür Nurcan Önder toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "TİSK asgari geçim tutarını 3.100 TL, Türk-İş 3.579 TL öngörüyor." dedi.

Önder'in açıklamaları şu şekilde oldu;
İkinci toplantıda TÜİK'ten her sene Hacettepe Üniversitesi'nden aldığı verileri paylaşıyordu. Bugün komisyon olarak hesabı burada yaptık. Yaptığımız hesapta Hacettepe verilerinden verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK arasında itirazlar var. Türk-İş rakamlar kalori hesabına göre yapılıyor bunların fiyatları fark ediyor. Biz daha farklı ücretler belirliyoruz. TİSK Türkiye'de işçiler sadece ağır işçi çalışmıyor Türkiye ortalamasının alınması gerekli diyor.
Belli hesaplar yaptık, eski formüle göre asgari geçim tutarı 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında değişiyor. TİSK 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-İş 3 bin 900'ün altına düşmez dedi.
Bu Hacettepe beslenme kalıplarına göre yaptığımız bir parametre. Asgari ücret bu komisyonun kararına göre belirlenecek. Bu toplantıda özellikle çalışanlarla ilgili işçi ve işveren taraflarının bazı konularda mutabık bazı konularda farklı görüşleri oldu.

'YAŞANAN ENFLASYONU DİKKATE ALAN ÜCRET BEKLİYORUZ'
Türk-İş Genel Sekreteri Irgat, "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef henüz gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek. Yaşanan enflasyonu ve büyümeden payı dikkate alan asgari ücret bekliyoruz" diye konuştu.

'ESAS ALINACAK ENFLASYON VERİSİ TÜİK VERİSİ'
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Çalışanımız enflasyona karşı korunacak. 3161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada. Esas almak durumuzda olduğumuz enflasyon verisi TÜİK verisi" dedi.

'3 KONUDA MUTABAKATA VARDIK'
3 konuda mutabakata vardıklarını aktaran Koç şöyle konuştu; ''Türk-İş ve TİSK olarak SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. 5 puanlık işveren desteğinin işçilere de sağlanması konusunda mutabakata vardık. İkinci mutabakatımız, özellikle birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi. Diğer mutabakat ise 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması mutabakatına vardık.'' dedi.
Toplantıdan önce konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Ümit ediyorum en kısa zamanda bu süreci olumlu, güzel bir şekilde tamamlarız. Çok pozitif bir iklimle geçiyor toplantılar. İnşallah sonucu da neticesi de böyle olur." açıklamasında bulundu.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRETTE 3 SENARYO
 İşçi ve işveren cephesinde ortak beklenti vergilerin kaldırılması olarak öne çıkarken bu talebinin hayata geçmesi halinde birkaç senaryonun çıkması söz konusu olacak.
- Eğer asgari ücret net 3.500 TL olarak belirlenir, asgari ücretlilerden gelir vergisi alınmaması ve damga vergisinin kaldırılması kararlaştırılırsa, asgari ücretlinin eline geçecek net rakam yıl boyunca 3.500 TL, asgari ücretin işverene maliyeti ise 4.838,29 TL olacak. Ancak işverenin devlete ödemesi gereken gelir vergisinin, işçiye ödenmesi yönünde bir düzenleme yapılırsa bu durumda işçinin eline geçecek net rakam 4.025 TL'ye, asgari ücretin işverene maliyeti de 5.363,29 TL'ye yükselecek.
- Asgari ücret net 3.750 TL olarak belirlenir, gelir vergisi alınmaması ve damga vergisinin kaldırılması kararlaştırılırsa, asgari ücretlinin eline geçecek net rakam yıl boyu 3.750 TL, asgari ücretin işverene maliyeti ise 5.184,1 TL olur. Ancak işverenin devlete ödemesi gereken vergi işçiye ödenirse bu durumda işçinin eline geçecek net rakam 4.312,5 TL'ye, asgari ücretin işverene maliyeti de 5.746,6 TL'ye yükselecek.
- Asgari ücret net 4.000 TL olarak belirlenir ve vergi alınmazsa net rakam yıl boyu 4.000 TL, asgari ücretin işverene maliyeti ise 5..529 TL olur. Ancak işverenin devlete ödemesi gereken gelir vergisinin, işçiye ödenmesi yönünde bir düzenleme yapılırsa bu durumda işçinin eline geçecek net rakam 4.600 TL'ye, asgari ücretin işverene maliyeti de 6.129 TL'ye yükselecek.

4.000 TL'nin maliyeti 6.133 liraya çıkıyor
Asgari ücret AGİ dahil 3.500 TL, 3.750 TL veya 4.000 TL olursa işçinin eline geçecek net rakam yıl boyunca değişebilecektir. Yalnızca bekar asgari ücretlinin eline geçecek net rakam yani 3.500 TL ya da 3.750 TL yıl boyu korunacaktır. Asgari ücretin AGİ dahil 3.500 TL olarak belirlenmesi halinde asgari ücretin işverene maliyeti 5.312,18 TL, 3.750 TL olarak belirlenmesi halinde ise işverene maliyeti 5.723,43 TL, 4.000 TL olarak belirlenmesi halinde 6.133 TL olarak gerçekleşecek.
 
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