20 Ocak 2023 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Toadzilla Avustralya'da bulundu!

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki bir milli parkta 2,7 kg ağırlığında dev bir kamış kurbağası bulundu. Toadzilla olarak adlandırılan 25 cm uzunluğundaki hayvanın, ortalama bir kamış kurbağasından 6 kat daha büyük olduğu belirtildi. Yetkililer, oldukça zehirli olan hayvanın önüne çıkan her şeyi yediğini söyledi.



19 milyon öğrenci karne aldı

12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.



DEAŞ'ın sözde valisi Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yapan terörist, polisin operasyonu ile yakalandı.



Biden ofisinde çıkan gizli belgelerle ilgili konuştu

ABD Başkanı Joe Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" dedi.



Kamuda sözleşmeli personele kadro teklifi yasalaştı

28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.



En kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

Borçlar için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkânı sunulacak.



Fenerbahçe çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.