5 Ocak 2023 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



3 ülke salgın ilan etti

Almanya ve Slovakya'nın ardından Belçika'da da grip, resmi olarak salgın ilan edildi. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano) yetkilisi Steven Van Gucht, "Hastanelerimizde Kovid-19 vakaları kadar grip vakaları görmeye başladık." dedi.



Erdoğan’dan muhalefete tepki

Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim icraatımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayali bile yetişemez.” diye konuştu



Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.



Teröristlere darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.



Pasaport ücretlerine zam

Yeniden değerlenme oranının belli olmasının ardından pasaport harç ve defter ücretlerine 2023 yılında yüzde 123 zam geldi.





EYT Meclis’e geliyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinin gelecek hafta Meclis'e sunulacağı açıklandı.



Fırtına sahaya çıkıyor

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.