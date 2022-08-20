20 Ağustos 2022 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Sonbaharda salgın tehlikesi

Dünya genelinde corona virüs yeni vaka sayısı son bir haftada yüzde 18 azaldı. Ancak aşılama ve doğal enfeksiyonla elde edilen bağışıklık da her geçen gün düşüyor. Türkiye'de dördüncü doz aşısını olanların sayısı 12 milyonun altında. Sonbaharla birlikte yeni bir dalga beklendiğine dikkat çeken uzmanlar aşılanmada hızlanmak gerektiğini söyledi.



Kahreden kaza

Gaziantep'ten üzücü haberimiz var. Bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu olay yerine gelen ekiplere otobüs çarptı. Yaşanan kaza nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.



Teröre darbe

Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Karar vakti

NATO’ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacak.



TOKİ güncellemesi

Eylül ayında açıklanması beklenen TOKİ konutlarına başvuracaklar için alt gelir grubu sınırı 14 bin TL’ye güncellendi.



Motorine zam

Motorinin litre fiyatına; 20 Ağustos Cumartesi yani bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam geldi.



Gomis etkisi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

