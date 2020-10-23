Avrupa virüsten kırılıyor! (23 Ekim 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

23 Ekim 2020 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri Ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



YENİ HASTA 2102

Son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2.102 kişiye hastalık tanısı konuldu



Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2.102 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.





İSTANBUL ALARMDA

Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ı İstanbul’da



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki koronavirüs salgınının seyri ile ilgili bir toplantı yapıldığını açıkladı. "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" diyen Koca ''İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı'' ifadelerini kullandı.





GELENLER GETİRDİ

Turan: Memleket ve tatilden dönenler İstanbul’a virüs getirdi



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, İstanbul'da yaşanan koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin açıklama yaptı. Turan, "Eylül ayından itibaren memleketlerinden dönenler özellikle tatil yerlerinden İstanbul'a dönenler ile birlikte orada bir hareketlenme oldu. Bunu bekliyorduk" dedi.





42 MİLYONU AŞTI

Avrupa virüsten kırılıyor



Kovid 19 salgını nedeniyle dünyada hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyon 142 bin 744’e ulaştı. Dünya genelinde virüs tespit edilen toplam kişi sayısı ise 42 milyonu aştı. Avrupa’da yüksek vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ederken Belçika günlük 16 746 vaka ile şimdiye kadarki en yüksek rakama ulaştı. İtalya ve Fransa’da toplam vaka 1 milyonu aşarken Fransa’nın yüzde 80’ini kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alındı.





SINIR TEMİZLENDİ

20 köy ve 1 kasaba Ermenistan işgalinden kurtarıldı



Karabağ’da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi dün de devam etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.





ERMENİSTAN’A SOĞUK DUŞ

Stoltenberg: NATO, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değil



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmaya NATO ülkelerinin güçlü destek verdiğini bildirdi. Stoltenberg, "NATO, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değil ve Türkiye değerli bir NATO müttefiki. Bunu da Ermenistan Cumhurbaşkanı'na açıkça ifade ettim." ifadelerini kullandı.





BU BİR RİCA DEĞİL

Selçuk: Maske artık bir rica değil, bize yardımcı olmalısınız



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik" ifadelerine yer verdi. Selçuk ayrıca maske zorunluluğu konusundaki sorulara da “İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız” ifadelerini kullandı.





KARAR ERDOĞAN’DA

Erdoğan kısa çalışma ödeneğini uzatabilecek



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi. Kabul edilen teklife göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.





MERKEZ FAİZ ARTIRMADI

Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25’te sabit tuttu



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı. Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin aksine bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit tuttu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda bütün araçların kullanılacağını açıkladı.



SİVAS MAĞLUP

Temsilcimiz Avrupa Ligi’nde Villareal’e 5-3 mağlup oldu



UEFA Avrupa I Grubu'nda yer alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, ilk maçına deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal'e 5-3 mağlup oldu. Temsilcimiz gruptaki ikinci maçında Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek.



YUSUF TARİH YAZD I

Lille’nin Sparta Prag’ı 4-1 yendiği maçta Yusuf Yazıcı hattrick yaptı



UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a konuk olan Lille, rakibini 4-1 mağlup etti. Fransız ekibinde yıldızlaşan Yusuf Yazıcı hattrick yaparak maça damga vurdu. Yusuf, Lille tarihinde Avrupa’da bir maçta üç gol atan ilk oyuncu oldu.



