“Müftüzade İsmail Efendi’nin hatırlanmasına çok memnun olduk”Uluslararası Gül Festivali’nin başlangıcında, gülü Isparta’ya getiren ve şehrin gül ile marka olmasına vesile olan Müftüzade İsmail Efendi, Gülcü Mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın Müftüzade İsmail Efendi sayesinde gül ile anılan bir şehir haline geldiğini söyledi.Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi’nce düzenlenen Uluslararası Gül Festivali kapsamında Isparta’ya gülü getiren Müftüzade İsmail Efendi, Gülcü Mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı. Program öncesinde Müftüzade İsmail Efendi’nin kabristanlığı Isparta Belediyesi tarafından güllerle donatıldı. Anma programına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Müftüzade İsmail Efendi’nin torunu Nebahat Dereli ve oğlu Serhat Dereli ile vatandaşlar katıldı.Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua okundu.Anma programının ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Müftüzade İsmail Efendi’nin torunu Nebahat Dereli ve oğlu Serhat Dereli’ye Allah’tan rahmet dileklerini iletti. Başdeğirmen, “Bugüne kadar gül için emek veren herkesten Allah razı olsun, vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Unutmamız mümkün değil. Gül ile alakalı her konuda Müftüzade İsmail Efendi etkinliklerimizin içerisinde olacaktır. Sizlere Müftüzade İsmail Efendi’nin torunları olarak teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde Isparta gül ile anılan bir şehir oldu” ifadelerinde bulundu.Nebahat Dereli, anma programından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, oğlu Serhat Dereli de, Bursa, İstanbul ve Antalya gibi şehirlerden gelemeyen akrabalarının olduğunu ve onların selamlarını getirdiklerini söyledi. Serhat Dereli, “Akrabalarımız da sizlere teşekkür ediyorlar. Çok memnun kaldık. Böyle bir programı hayal ediyorduk, siz vesile oldunuz, Allah razı olsun. Maneviyat olarak bir kapı açtınız, inşallah Allah da size bir kapı açar. Duamız sizinle” şeklinde konuştu.Önceki yıllardaki Gül Festivallerinde Müftüzade İsmail Efendi’yle ilgili bir program olmasını ve kendisine sahip çıkılmasını çok istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini kaydeden Serhat Dereli, “Onun sayesinde şuanda Isparta’da çok sayıda insan ekmek yiyor. Bu büyük bir hayır vesilesi değil mi? Onun 100 yıl önce yapmış olduğu bir atılım halen devam ediyor ve Allah’ın izniyle devam edecek. Önümüzdeki yıllarda gülün daha değerli olacağına inanıyorum. Gül değerlendikçe çalışan ve bu işten rızkını temin eden sayı da artacak” dedi.Nebahat Dereli de anma programının kendisi için çok sürpriz olduğunu belirterek, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Minnettarız” diye konuştu.