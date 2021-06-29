Adı gülle özdeşleşen Isparta’da gülden elde edilen ürünlere yönelik araştırma geliştirme çalışmalarına da önem veriliyor. Bu kapsamda uzun yıllardır Isparta’da faaliyetlerine devam eden Erçetin Gül Yağı Fabrikası gül suyunu toz haline getirerek büyük bir başarıya imza attı. Yaklaşık 6 aylık ar-ge çalışmasının sonunda başarıya ulaşan firmayı ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu firma yetkililerinden bilgi alarak fabrikada incelemelerde bulundu.Normal gül suyunun özelliğini koruması için belirli saklama şartları gerekirken toz gül suyu saklama kolaylığı ve uzun raf ömrü sunuyor. Toz gül suyundan istenildiği zaman aynı kalitede doğal sıvı gül suyu elde edilebilirken, kozmetik ve gıda ürünlerinde de kullanımına imkan sağlanıyor.Başarılı çalışmalarından dolayı firma yetkililerini tebrik eden Vali Seymenoğlu çalışmanın Isparta gülünün marka değerine büyük katkı sunacağını söyledi.