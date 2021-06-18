Renkli görüntülerin yaşandığı gül korteji Isparta Belediyesi önünden hareket ederek Mimar Sinan caddesi üzerinden Isparta Valiliği önüne kadar devam etti. Bando eşliğinde ilerleyen kortejdeki araçlardan çevredekivatandaşların üzerine gül atılarak gül suyu sıkıldı.Valilik önünde korteji karşılayan Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kortejdekileri selamlayarak vatandaşlara gül attılar. Güller arasında sergilenen halk oyunu gösterisinin ardınan gül korteji 6 Mart caddesi geçilerek son buldu.