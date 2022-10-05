Polonya-Japonya Bilgi Teknolojileri Üniversitesi tarafından organize edilen, Doğa ve Şehir İlişkisinin konu alındığı City/Nature Uluslararası Afiş Yarışması sonuçlandı. Yarışmada 51 ülkeden, 618 tasarımcının toplam 1026 eseri rekabet etti.Uluborlu Selahattin Karsoy Meslek Yüksekokulu, Grafik Tasarım Programı öğrencimiz Uğur Kola'nın çalışması büyük bir başarı sergileyerek, uluslararası jüri tarafından, sergilenmeye değer bulunan 30 eser arasına girmeyi başardı. Seçilen eserler, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Galerii Letnie'de açılan sergide sanat severlerle buluştu. Öğrencimizi ve üzerinde emeği olan Hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.